Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-3°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -5

0 м/c,

штиль.

 763мм 91%
Подробнее
2 Пробки
USD 103,43
EUR 109,01
Надежда Ленфильма
Куда пойти на выходных
Промышленный Петербург
Живая вода Андрея Константинова
Индекс новогоднего стола
В квитанциях снова радио
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия В Архангельской области пенсионер провалился под лед, спасая собаку

В Архангельской области пенсионер провалился под лед, спасая собаку

989
3 комментария

В деревне Корелы Архангельской области пенсионер провалился под лед на реке Кузнечихе, спасая своего пса. О происшествии 13 декабря сообщило МЧС.

Источник:

Изначально на реку выбежал пес, тонкий лед треснул, и животное провалилось в воду. Тогда 71-летний хозяин, надев спасательный жилет и взяв алюминиевую лодку, поспешил на выручку.

Источник:

Вытащив животное из воды, он посадил собаку в судно, но тут же сам провалился под лед.

Источник:

Подоспевшие вовремя спасатели вытащили на берег и пенсионера, и его собаку, и лодку.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Провалился под лед Корелы Архангельская область Собака МЧС
Лайк
LIKE8
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Igor_SPb
45 минут
Ещё один? Вроде несколько дней назад писали, что пес выбежал на тонкий лед и провалился, хозяин кинулся спасать и тоже провалился, спасатели обоих вытащили. Пример заразителен.
Гость
1 минута
Что то не то с логикой тут. Пенсионер гулял с собакой, и где то рядом у него лодка была? На низком старте . Логичней / попер этот мудрец с собакой в лодке куда то . Опрокинулся .
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Теплый пол вместо батарей: согревает и экономит
13 декабря, 18:00
Новости компаний
«Ленстройтрест» удваивает новогодние скидки
13 декабря, 17:50
ТОП 5
Новости компаний
Теплый пол вместо батарей: согревает и экономит
13 декабря, 18:00
«Ленстройтрест» удваивает новогодние скидки
13 декабря, 17:50
Добрососедский центр от Setl Group стал победителем
13 декабря, 16:20
В Мурино завершилось строительство школы с амфитеатром и метеоплощадкой
13 декабря, 14:35
Концерн «Алмаз – Антей» создал в Петербурге радиолокационную станцию мониторинга пространства
13 декабря, 13:50
Объекты «Главстрой Санкт-Петербург» стали одними из лучших по итогам премии «Град Петра Awards»
13 декабря, 12:40
Вам письмо! На Царскосельских холмах открылось почтовое отделение
12 декабря, 18:00
ГК «А101» решила проблему первого взноса на покупку квартир в Ленинградской области
12 декабря, 15:22
Студенты разработали облик новых общественных пространств Петербурга
12 декабря, 14:56
«Группа ЛСР» вводит в эксплуатацию дом 4 в «Цивилизации на Неве»
12 декабря, 14:40
ЖК «ИСКРА-Сити» победил в номинации «Петровская слобода. Комфорт» на премии «Град Петра AWARDS 2024»
12 декабря, 14:19
Группа Аквилон объявляет старт продаж в новом проекте
12 декабря, 14:12