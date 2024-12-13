В Архангельской области пенсионер провалился под лед, спасая собаку

В деревне Корелы Архангельской области пенсионер провалился под лед на реке Кузнечихе, спасая своего пса. О происшествии 13 декабря сообщило МЧС.

Изначально на реку выбежал пес, тонкий лед треснул, и животное провалилось в воду. Тогда 71-летний хозяин, надев спасательный жилет и взяв алюминиевую лодку, поспешил на выручку.

Вытащив животное из воды, он посадил собаку в судно, но тут же сам провалился под лед.