Генпрокуратура заявила, что Viber использовался для дестабилизации обстановки в РФ. Претензии нашлись также у Госдумы и СПЧ

Генпрокуратура обнаружила факты публикации в мессенджере Viber информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в России. Об этом 13 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела об административном правонарушении Viber.

Эти факты, как утверждается, послужили основанием для привлечения мессенджера к ответственности.

«В Роскомнадзор поступили требования первого замгенпрокурора РФ к ресурсам Viber, содержащим призывы к гражданам участвовать в несогласованных массовых мероприятиях и недостоверную информацию, направленную на дестабилизацию общественно-политической обстановки в России», — цитирует издание один из документов дела. О каких случаях идет речь, не уточняется.

Между тем член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин назвал Viber «удобным каналом для вербовки людей иностранными спецслужбами», поскольку позволяет анонимно связываться с потенциальными кандидатами благодаря шифрованию. При этом Немкин отметил, что Viber широко популярен среди пенсионеров.

Новый член СПЧ Александр Малькевич заявил, что «Viber демонстрирует хроническую неспособность выполнять требования закона и не обеспечивает должного контроля за безопасностью контента и пользователей».

И хотя, как отмечается, Viber удалил запрещенную информацию и даже был оштрафован судом на 800 000 рублей, это не помогло избежать решения Роскомнадзора: сегодня РКН ограничил доступ к мессенджеру в России.