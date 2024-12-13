Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-3°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -5

0 м/c,

штиль.

 763мм 91%
Подробнее
2 Пробки
USD 103,43
EUR 109,01
Надежда Ленфильма
Куда пойти на выходных
Промышленный Петербург
Живая вода Андрея Константинова
Индекс новогоднего стола
В квитанциях снова радио
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Терновый венец вернули в собор Парижской Богоматери после пожара

Терновый венец вернули в собор Парижской Богоматери после пожара

206
Написать комментарий

Терновый венец — древняя реликвия, которую, по преданию, носил Иисус Христос во время распятия, — вернулся в собор Парижской Богоматери спустя пять лет после того, как она был спасен от пожара, уничтожившего церковь. Об этом 13 декабря сообщает BBC.

Корону, состоящую из кольца тростника, заключенного в трубку из хрусталя и золота, приобрел король Франции Людовик IX в Константинополе в 1239 году за 135 000 ливров — почти половину годовых расходов Франции по тем временам. Первоначально венец хранился в Сент-Шапель, а в 1806 году был перенесен в сокровищницу собора Парижской Богоматери, пока в 2019 году в 850-летнем здании не произошел сильный пожар. Пожарные и сотрудники полиции тогда выстроились в живую цепь, чтобы спасти реликвию и другие исторические артефакты из собора.

Терновый венец был возвращен в собор в ходе церемонии, которую провел архиепископ Парижа Лорен Ульрих. Он будет выставлен на обозрение публики с 10 января.

Пока собор подвергался масштабной реставрации после пожара, венец хранился в Лувре, помещенный в недавно построенный реликварий вместо реликвария 1806 года.

29 ноября собор посетил президент Франции Эммануэль Макрон вместе с супругой. Они осмотрели восстановленное помещение.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Терновый венец Собор Парижской Богоматери
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Концерн «Алмаз – Антей» создал в Петербурге радиолокационную станцию мониторинга пространства
13 декабря, 13:50
Новости компаний
МегаФон установил систему мониторинга за углеродными выбросами на Сахалине
11 декабря, 16:58
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
ТОП 5
Новости компаний
Теплый пол вместо батарей: согревает и экономит
13 декабря, 18:00
«Ленстройтрест» удваивает новогодние скидки
13 декабря, 17:50
Добрососедский центр от Setl Group стал победителем
13 декабря, 16:20
В Мурино завершилось строительство школы с амфитеатром и метеоплощадкой
13 декабря, 14:35
Концерн «Алмаз – Антей» создал в Петербурге радиолокационную станцию мониторинга пространства
13 декабря, 13:50
Объекты «Главстрой Санкт-Петербург» стали одними из лучших по итогам премии «Град Петра Awards»
13 декабря, 12:40
Вам письмо! На Царскосельских холмах открылось почтовое отделение
12 декабря, 18:00
ГК «А101» решила проблему первого взноса на покупку квартир в Ленинградской области
12 декабря, 15:22
Студенты разработали облик новых общественных пространств Петербурга
12 декабря, 14:56
«Группа ЛСР» вводит в эксплуатацию дом 4 в «Цивилизации на Неве»
12 декабря, 14:40
ЖК «ИСКРА-Сити» победил в номинации «Петровская слобода. Комфорт» на премии «Град Петра AWARDS 2024»
12 декабря, 14:19
Группа Аквилон объявляет старт продаж в новом проекте
12 декабря, 14:12