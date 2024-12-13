Терновый венец вернули в собор Парижской Богоматери после пожара

Терновый венец — древняя реликвия, которую, по преданию, носил Иисус Христос во время распятия, — вернулся в собор Парижской Богоматери спустя пять лет после того, как она был спасен от пожара, уничтожившего церковь. Об этом 13 декабря сообщает BBC.

Корону, состоящую из кольца тростника, заключенного в трубку из хрусталя и золота, приобрел король Франции Людовик IX в Константинополе в 1239 году за 135 000 ливров — почти половину годовых расходов Франции по тем временам. Первоначально венец хранился в Сент-Шапель, а в 1806 году был перенесен в сокровищницу собора Парижской Богоматери, пока в 2019 году в 850-летнем здании не произошел сильный пожар. Пожарные и сотрудники полиции тогда выстроились в живую цепь, чтобы спасти реликвию и другие исторические артефакты из собора.