Макрон показал восстановленный собор Парижской Богоматери изнутри. Часть здания еще в лесах

Президент Франции Эммануэль Макрон показал Нотр-Дам-де-Пари изнутри. Здание находилось на реставрации после серьезного пожара в 2019 году.

В пятницу, 29 ноября, собор посетил президент Франции Эммануэль Макрон вместе с супругой. Они осмотрели восстановленное помещение. Однако снаружи часть здания еще находится в строительных лесах, что можно увидеть в ролике, опубликованном в канале главы государства.

Пожар в соборе Парижской Богоматери случился в апреле 2019 года. Тогда обрушилась крыша и шпиль, могли упасть и главные колокольни. Реставрация длилась три года, со всего мира было собрано более 880 млн долларов.