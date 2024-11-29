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Общество Макрон показал восстановленный собор Парижской Богоматери изнутри. Часть здания еще в лесах

Макрон показал восстановленный собор Парижской Богоматери изнутри. Часть здания еще в лесах

1 685
6 комментариев

Президент Франции Эммануэль Макрон показал Нотр-Дам-де-Пари изнутри. Здание находилось на реставрации после серьезного пожара в 2019 году.

В пятницу, 29 ноября, собор посетил президент Франции Эммануэль Макрон вместе с супругой. Они осмотрели восстановленное помещение. Однако снаружи часть здания еще находится в строительных лесах, что можно увидеть в ролике, опубликованном в канале главы государства.

Пожар в соборе Парижской Богоматери случился в апреле 2019 года. Тогда обрушилась крыша и шпиль, могли упасть и главные колокольни. Реставрация длилась три года, со всего мира было собрано более 880 млн долларов.

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Комментарии
6
Отец Родной
1 час
Тю, бывают такие соборы, которые все насквозь восстановленные и всегда в лесах. Макрона бы в Питер на стажировку, поучиться мыть баблосики
Джастис
1 час
Эдит Пиаф. Notre-Dame de Paris.
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