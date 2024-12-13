КИС: сбой в работе городских сервисов в Петербурге связан с импортозамещением

В Смольном пояснили причины сбоя в работе городских интернет-сервисов в Петербурге вечером 13 декабря. Системы пообещали восстановить в кратчайшие сроки.

«В рамках импортозамещения ведутся работы по переходу на современные отечественные аппаратные и программные решения», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе комитета по информатизации и связи Петербурга. В ведомстве пояснили, что в процессе перехода могут случаться короткие перерывы в обслуживании городских ресурсов.

Проблемы «оперативно решаются», и работоспособность систем восстановят в кратчайшие сроки, заверили в комитете.

Около 19 часов 13 декабря в Петербурге произошел сбой в работе городских сервисов. В том числе оказались недоступны сайт Горздрава и парковочное приложение. Через бот или сайт парковку тоже было не оплатить, жалуются автомобилисты.

К 19:45 сайты администрации Петербурга, городских парковок, Горздрава, парковочное приложение снова стали доступны.