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Город КИС: сбой в работе городских сервисов в Петербурге связан с импортозамещением

КИС: сбой в работе городских сервисов в Петербурге связан с импортозамещением

2 971
17 комментариев

В Смольном пояснили причины сбоя в работе городских интернет-сервисов в Петербурге вечером 13 декабря. Системы пообещали восстановить в кратчайшие сроки.

«В рамках импортозамещения ведутся работы по переходу на современные отечественные аппаратные и программные решения», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе комитета по информатизации и связи Петербурга. В ведомстве пояснили, что в процессе перехода могут случаться короткие перерывы в обслуживании городских ресурсов.

Проблемы «оперативно решаются», и работоспособность систем восстановят в кратчайшие сроки, заверили в комитете.

Около 19 часов 13 декабря в Петербурге произошел сбой в работе городских сервисов. В том числе оказались недоступны сайт Горздрава и парковочное приложение. Через бот или сайт парковку тоже было не оплатить, жалуются автомобилисты.

К 19:45 сайты администрации Петербурга, городских парковок, Горздрава, парковочное приложение снова стали доступны.

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Петербург Интернет-сервисы Парковка
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Комментарии
18
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
"по переходу на современные отечественные аппаратные и программные решения" Для чего в эту фразу включено слово "современные"? Какую смысловую нагрузку оно несёт? Можно было бы вообще заменить на "великие". "... по переходу на великие отечественные аппаратные и программные решения..."
alexpv
1 час
Больше всего в Парковках меня бесит то, что будучи законопослушным гражданином несколько раз попадал на штраф из-за особенностей оплаты и глючности приложения. Например если кто не знает, такая замечательная фича, после окончания оплаченного времени парковки дается 10 минут на покидание места парковки, но если вы решите в эти 10 минут продлить время парковки, то однозначно попадаете на штраф. И деньги за парковку заплатили и штраф получите. Нужно обязательно уехать и переставить на другую парковку. А сколько раз я нечаянно тыкал в госномер по умолчанию, и 100р списывались без возможности исправить ошибку. А насчет глюков сервисов - то это происки РКН, они там по-тихоньку все блочат без объявления и конкретики, причем блочат аналогично Ютьюбу, без каких-либо комментариев и постановлений.
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