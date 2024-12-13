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Общество Гражданин Австралии подозревается в убийстве бывшего британского солдата на Украине

Гражданин Австралии подозревается в убийстве бывшего британского солдата на Украине

1 268
6 комментариев

Бывший британский солдат Дэниел Берк из Манчестера, отправившийся на Украину, чтобы помочь ВСУ, в августе 2023 года был убит далеко от линии фронта кем-то из своих знакомых. К такому выводу пришел коронер, сообщает BBC 13 декабря.

На слушаниях утверждалось, что Берк создал компанию под названием «Темные ангелы», которая представляла собой группу бывших военнослужащих, отправлявшихся на передовую якобы для эвакуации раненых. Его останки были найдены захороненными в подземной трубе на военном полигоне в Запорожской области.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он провел свой последний день с гражданином Австралии и бойцом украинской армии, а ближе к вечеру отправился на заброшенный учебный полигон. Боец по прозвищу Джихадист Адам, имя которого не разглашается в ходе расследования, изначально сообщил украинской полиции, что он случайно застрелил Берка, когда они вдвоем отрабатывали учения в 44 км от линии фронта.

«Хотя и были представлены доказательства того, что это был несчастный случай, я отвергаю это на основании доказательств, собранных украинскими властями и полицией», — заявил коронер.

В ходе расследования, проводимого местной полицией после исчезновения Берка, подозреваемый был допрошен и дал различные версии событий, сообщили в ходе следствия. Он привел украинскую полицию к телу Берка и сказал им, что случайно убил его во время учений. Он также утверждал, что произвел по меньшей мере два выстрела — один случайно, когда нес мистера Берка на учениях, а второй — по неизвестным причинам.

Суд заслушал результаты вскрытия, которые показали, что по Берку выстрелили не менее трех раз — в голову, нижнюю часть шеи и центральную часть груди.

Результаты баллистической экспертизы, проведенной на Украине, показали, что случайный выстрел из штурмовой винтовки был невозможен.

В настоящее время подозреваемый в убийстве гражданин Австралии разыскивается полицией, после того как он сбежал с Украины. Еще в феврале украинская полиция направила в австралийское консульство запрос об оказании юридической помощи с целью доставить подозреваемого для дальнейшего допроса, но ответа на украинский запрос не последовало.

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ПО ТЕМЕ
Британский солдат Гражданин Австралии Убийство Украина ВСУ
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Комментарии
6
ostap1979
1 час
Это их английские дела, сами разберутся.
Гость
1 час
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