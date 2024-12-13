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Происшествия Затащили в машину и требовали 600 тысяч. Суд арестовал будущих защитников Отечества, обвиняемых в похищении человека

Затащили в машину и требовали 600 тысяч. Суд арестовал будущих защитников Отечества, обвиняемых в похищении человека

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Красносельский районный суд на два месяца заключил под стражу троих студентов из Военмеха, частной Петербургской академии милиции и Петровского колледжа по обвинению в похищении человека. Об этом 13 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, около шести часов вечера 21 ноября на Ленинском проспекте трое друзей — Артур Цушба, Пейман Меликов и Мехралы Пашаев — напали на 18-летнего молодого человека, избили его, усадили в каршеринг и возили по городу с требованием вернуть им 600 тысяч рублей, которые им якобы задолжал потерпевший. Как только стало понятно, что никаких денег они не получат, студенты высадили жертву у торгового центра «Прибалтийский» на том же Ленинском проспекте и уехали.

Молодые люди были задержаны, писала накануне «Фонтанка». Следствие устанавливает иные эпизоды их деятельности.

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