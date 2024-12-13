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Бизнес Правительство РФ продлило повышенные пошлины на товары из недружественных стран

Правительство РФ продлило повышенные пошлины на товары из недружественных стран

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8 комментариев

Повышенные таможенные пошлины на ряд товаров из недружественных стран продлили еще на год. Соответствующее постановление правительства РФ 13 декабря было размещено на официальном портале опубликования правовых актов.

Повышенные пошлины действуют на отдельные виды товаров, произведенные в странах, которые принимают меры, нарушающие экономические интересы РФ. К этим товарам, например, относятся цветы, косметика, парфюмерия, алкоголь, сладости, аккумуляторы и стройматериалы.

Ранее повышенные пошлины действовали до 31 декабря 2024 года. Новое постановление продлевает их до 31 декабря 2025 года включительно.

Продление этой меры обусловлено продолжающимися санкциями против России со стороны недружественных стран, пояснили ТАСС в Минэкономразвития. В министерстве подчеркнули, что повышенные пошлины приняты в таких сегментах рынка, где отечественные производители находились в неравном положении или смогли быстро нарастить производство и эффективно импортозаместить товары.

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Комментарии
8
В д. Гадюкино - дожди.
34 минуты
Правильно! Россияне должны ответить за вероломное расширение НАТО на Восток! Физраствор ещё остался?
Сила в Правде!!
26 минут
всё о людях думают молодцы какие.
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