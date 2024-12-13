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Город Беглов объявил 2025 год в Петербурге годом «Зенита»

Беглов объявил 2025 год в Петербурге годом «Зенита»

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Грядущий 2025 год в Петербурге пройдет под знаком столетия футбольного клуба «Зенит». Об этом во время «Прямой линии» с горожанами заявил губернатор города Александр Беглов.

«Тут двух мнений быть не может — для Петербурга это будет год „Зенита“. Постараемся как следует отметить юбилей», — передает его слова пресс-служба администрации Петербурга 13 декабря.

«Зенит» начал путь в 1925 году в качестве команды при Ленинградском металлическом заводе и за столетие стал одним из символов Петербурга. На сегодняшний день в копилке команды 30 трофеев от Кубка России до Кубка УЕФА.

«Думаю, что „Зенит“ заслужил это своими результатами», — прокомментировал слова губернатора экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов. По его мнению, клуб стал частью Петербурга наряду с такими символами, как Ростральные колонны и разведенные мосты.

«А сто лет, я думаю, сам Бог велел отпраздновать. Считаю, что все те, кто причастен к успеху, играл и работал в „Зените“, они должны это отметить», — добавил он.

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Сегодня на пересечении Большой Морской улицы и Невского проспекта открыли новогоднюю ёлку «Зенита». Церемония прошла с участием клубного Деда Мороза, образ которого примерил полузащитник основного состава Александр Ерохин. Уникальная «левитирующая ёлка-стрелка» будет доступна для всех желающих до середины января 2025 года.

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Петербург ФК Зенит Александр Беглов
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