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Общество Превышение должностных полномочий и присвоение денег из бюджета. В СИЗО отправился глава Минздрава Владимирской области

Превышение должностных полномочий и присвоение денег из бюджета. В СИЗО отправился глава Минздрава Владимирской области

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5 комментариев

Главу Министерства здравоохранения Владимирской области Валерия Янина отправили в СИЗО по обвинению в превышении должностных полномочий и присвоении бюджетных средств. Об этом 13 декабря сообщает региональный СК РФ.

По версии следствия, Янин, являясь главврачом Александровской районной больницы, с 2021 года необоснованно начислял подчиненным повышенные выплаты, часть из которых систематически передавалась ему.

С ноября 2023 года Янин продолжил делать то же самое, но уже на посту министра здравоохранения Владимирской области. При передаче очередной суммы 11 декабря этого года был задержан с поличным. Предварительно установлено, что экс-министр таким образом получил 400 тысяч рублей.

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Комментарии
5
282694747
1 час
Вова-это калька
Правнук Комиссара
1 час
Где все борцы за права арестованных? Его же по доносу арестовали, не иначе.
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