Превышение должностных полномочий и присвоение денег из бюджета. В СИЗО отправился глава Минздрава Владимирской области

Главу Министерства здравоохранения Владимирской области Валерия Янина отправили в СИЗО по обвинению в превышении должностных полномочий и присвоении бюджетных средств. Об этом 13 декабря сообщает региональный СК РФ.

По версии следствия, Янин, являясь главврачом Александровской районной больницы, с 2021 года необоснованно начислял подчиненным повышенные выплаты, часть из которых систематически передавалась ему.

С ноября 2023 года Янин продолжил делать то же самое, но уже на посту министра здравоохранения Владимирской области. При передаче очередной суммы 11 декабря этого года был задержан с поличным. Предварительно установлено, что экс-министр таким образом получил 400 тысяч рублей.