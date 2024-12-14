В выборах президента Грузии будет участвовать лишь один кандидат — бывший футболист Кавелашвили

4 декабря в Грузии пройдут выборы президента, участвует в которых один кандидат — выдвиженец правящей партии «Грузинской мечты» 53-летний Михаил Кавелашвили.
Кавелашвили был выдвинут 27 ноября 2024 года. Основатель и почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили заявил, что Кавелашвили «по своей природе — лучшее воплощение грузинского мужчины» (цитата по JAMnews).
Михаил Кавелашвили известен как бывший футболист, выступавший в сборной Грузии и выигрывавший чемпионаты страны с тбилисским «Динамо».
В 1995 году Кавелашвили играл за владикавказский «Спартак-Алания», с которым выиграл чемпионат России. Через год он перешел в «Манчестер Сити», а позже оказался в швейцарском «Грассхоппере», где также стал чемпионом. Завершал карьеру в клубе «Базель», за который выступал в 2005–2006 годах.
В 2016 году он стал депутатом парламента от «Грузинской мечты», а в марте текущего года присоединился к группе «Сила народа», образованной выходцами из этой партии.
На президентских выборах, которые пройдут в субботу, всеобщее голосование впервые в истории страны не понадобится, поскольку главу государства выберет Избирательная коллегия, в которую входят 300 человек.
Для назначения на президентский пост кандидату необходимо получить две трети голосов коллегии. У «Грузинской мечты» в этом органе 211 голосов из 300; победа ее кандидата гарантирована.
Оппозиция бойкотирует заседание коллегии и готова поддерживать действующего президента Саломе Зурабишвили, которая заявила, что нелегитимный парламент не может избрать нового президента, и добавила, что не собирается покидать Президентский дворец после истечения срока ее полномочий 29 декабря.
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