Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +3

1 м/c,

ю-з.

 762мм 95%
Подробнее
3 Пробки
USD 105,06
EUR 110,49
Петербург настоящего и будущего глазами архитекторов
У скейтера без ног появились протезы
Промышленный Петербург
«Соболев — не уровень „Зенита“»
Рейтинг вузов «Фонтанки»
Верфи укрупняются
Рейтинги "Фонтанки"
Спорт Политика Президентом Грузии может стать чемпион России по футболу

Президентом Грузии может стать чемпион России по футболу

4 095
23 комментария

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» предложила кандидатуру Михаила Кавелашвили для участия в  президентских выборах. Об этом сообщил лидер партии Бидзина Иванишвили, пишет 27 ноября «Рустави 2».

«Мы приняли коллективное решение выдвинуть Михаила Кавелашвили на пост президента. Уверен, он сможет восстановить авторитет, который временно утратила эта должность», — заявил Иванишвили.

Президентские выборы в Грузии пройдут 14 декабря, а 29 декабря состоится церемония инаугурации. На этот раз главу государства будут выбирать не все граждане, а специальная коллегия из 300 человек. В ее состав войдут 150 депутатов нового парламента и столько же представителей регионов.

В Грузии президентская должность носит символический характер: после перехода к парламентской республике в 2017 году глава государства выполняет в основном представительские функции. Прямое голосование за президента последний раз проводилось в 2018 году, тогда победила Саломе Зурабишвили.

Михаил Кавелашвили известен как бывший футболист, выступавший в сборной Грузии и выигрывавший чемпионаты страны с тбилисским «Динамо».

В 1995 году Кавелашвили играл за владикавказский «Спартак-Алания», с которым выиграл чемпионат России. Через год он перешел в «Манчестер Сити», а позже оказался в швейцарском «Грассхоппере», где также стал чемпионом. Завершал карьеру в клубе «Базель», за который выступал в 2005–2006 годах.

В 2016 году он стал депутатом парламента от «Грузинской мечты», а в марте текущего года присоединился к группе «Сила народа», образованной выходцами из этой партии.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY8
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
23
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Футболисты очень умные обычно.
Ankor
1 час
Подождите! А как же кухарка?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
До окончания SUP-квеста осталось 2 дня: спешите выиграть SUP-борд в середине лета
24 июля, 11:00
Новости компаний
Как выбрать весло: рекомендации для участников Фонтанка SUP и не только
22 июля, 16:00
Новости компаний
На SUP-борде всей семьей: как весело и безопасно кататься с детьми
19 июля, 14:00
ТОП 5
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» проводит новогоднюю акцию для зарплатных клиентов
27 ноября, 14:22
Встречайте: секреты продаж в недвижимости в первой книге от топ-менеджера ГК «КВС»
27 ноября, 14:10
Комплексная задача. Как создать комфортную среду обитания для горожанина
27 ноября, 13:02
«ПСК Эксперт». Как технологии меняют дома
27 ноября, 12:50
Setl Group получил награду «Надежный застройщик России-2024»
27 ноября, 12:36
На Царскосельских холмах появится ещё один детский сад
26 ноября, 18:00
БСПБ поддержал бизнес-конференцию для дизайнеров в Санкт-Петербурге
26 ноября, 17:40
«Ленстройтрест» сформирует коммерческую инфраструктуру по запросам жителей
26 ноября, 17:10
Сим-карты МегаФона появились в «Связь.ON»
26 ноября, 15:40
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК Lake City
26 ноября, 13:50
ГК «ПСК» шестой год подряд в числе надёжных застройщиков России
26 ноября, 13:45
Концерн «Алмаз — Антей» провел в Санкт-Петербурге конференцию «Радионавигация и время 2024»
26 ноября, 11:55