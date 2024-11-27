Президентом Грузии может стать чемпион России по футболу

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» предложила кандидатуру Михаила Кавелашвили для участия в президентских выборах. Об этом сообщил лидер партии Бидзина Иванишвили, пишет 27 ноября «Рустави 2».

«Мы приняли коллективное решение выдвинуть Михаила Кавелашвили на пост президента. Уверен, он сможет восстановить авторитет, который временно утратила эта должность», — заявил Иванишвили.

Президентские выборы в Грузии пройдут 14 декабря, а 29 декабря состоится церемония инаугурации. На этот раз главу государства будут выбирать не все граждане, а специальная коллегия из 300 человек. В ее состав войдут 150 депутатов нового парламента и столько же представителей регионов.

В Грузии президентская должность носит символический характер: после перехода к парламентской республике в 2017 году глава государства выполняет в основном представительские функции. Прямое голосование за президента последний раз проводилось в 2018 году, тогда победила Саломе Зурабишвили.

Михаил Кавелашвили известен как бывший футболист, выступавший в сборной Грузии и выигрывавший чемпионаты страны с тбилисским «Динамо».

В 1995 году Кавелашвили играл за владикавказский «Спартак-Алания», с которым выиграл чемпионат России. Через год он перешел в «Манчестер Сити», а позже оказался в швейцарском «Грассхоппере», где также стал чемпионом. Завершал карьеру в клубе «Базель», за который выступал в 2005–2006 годах.

В 2016 году он стал депутатом парламента от «Грузинской мечты», а в марте текущего года присоединился к группе «Сила народа», образованной выходцами из этой партии.