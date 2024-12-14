По рекам Петербурга поплыло «ледяное сало»

Пятничный снегопад принес в Петербург и первые признаки будущего ледостава. По рекам поплыло так называемое ледяное сало — снежура.

Вечером 13 декабря первые, еще небольшие, куски снежуры заметила на реке Фонтанки читательница «Фонтанки.ру» Екатерина. «Будто фату уронили в воду», — поэтично сравнила она.

Снежура образуется, когда снег обильно падает на охлажденную поверхность воды. В местах со слабым течением он не тает, а смешивается с водой, собираясь в пластичную кашеобразную массу, которая может образовывать складки. Появление снежуры часто предваряет образование льда на водоемах.