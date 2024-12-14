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Город По рекам Петербурга поплыло «ледяное сало»

По рекам Петербурга поплыло «ледяное сало»

574
3 комментария
Источник:

Пятничный снегопад принес в Петербург и первые признаки будущего ледостава. По рекам поплыло так называемое ледяное сало — снежура.

Вечером 13 декабря первые, еще небольшие, куски снежуры заметила на реке Фонтанки читательница «Фонтанки.ру» Екатерина. «Будто фату уронили в воду», — поэтично сравнила она.

Снежура образуется, когда снег обильно падает на охлажденную поверхность воды. В местах со слабым течением он не тает, а смешивается с водой, собираясь в пластичную кашеобразную массу, которая может образовывать складки. Появление снежуры часто предваряет образование льда на водоемах.

Середина декабря — уже довольно поздний срок для появления снежуры, в прошлом году первый лед образовался на небольших водоемах Петербурга еще в середине ноября. Эта же осень и даже начало зимы баловали петербуржцев аномальным теплом.

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Комментарии
3
Сила в Правде!!
10 минут
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Гость
37 минут
Сало это писать - 4 декабря в Грузии пройдут выборы президента ))))
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