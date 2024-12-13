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Общество «Зачем Кларе нужен кто-то, кто ее защитит?» В Британии покажут фем-версию «Щелкунчика»

«Зачем Кларе нужен кто-то, кто ее защитит?» В Британии покажут фем-версию «Щелкунчика»

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5 комментариев

Английский национальный балет представит феминистскую интерпретацию «Щелкунчика», в которой появятся суфражистки, а главная героиня будет самостоятельно решать свои проблемы. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщает газета Telegraph.

В Великобритании классический балет 1892 года адаптировали для современного зрителя, и главную героиню «Щелкунчика» сделали более независимой и самодостаточной. Теперь Клара самостоятельно справляется со злодеями, вместо того чтобы полагаться на помощь Щелкунчика.

Сила духа главной героини возрастает после сцены, в которой она знакомится с суфражистками. Как отмечает Английский национальный балет, эти феминистические элементы превращают знакомую многим историю в путь к самоопределению, а не просто сказочную фантазию.

«Ее путешествие отражает зарождающуюся надежду эпохи, особенно для женщин. На своем пути она даже встречает некоторых суфражисток», — отмечает балетная труппа.

Как отмечает художественный руководитель Английского национального балета Аарон Уоткин, изменения в сюжете «Щелкунчика» связаны с тем, что сейчас люди живут в совершенно иное время по сравнению с тем, когда состоялась премьера балета.

«Зачем Кларе нужен кто-то, кто ее защитит? Она молодая женщина, полная свободы действий», — подчеркивает Уоткин.

По его словам, в балете речь должна идти не только об уважении традиций, но и о новом взгляде на определенные события.

Между тем в России во время новогодних праздников можно будет увидеть классическую постановку «Щелкунчика». 2 декабря начался старт продаж билетов на представление в Большом театре. Однако официальный сайт театра оказался временно недоступен из-за высокой нагрузки уже в 10:02. К 11:00 сайт театра вновь заработал. Кроме того, главный новогодний балет Большого театра «Щелкунчик» покажут 31 декабря в прямом эфире Первого канала.

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Комментарии
5
Игорь Протасов
54 минуты
А мышей будут играть местные квадроберы? Ужос! :-)
Стелла Моисеевна
30 минут
Оставьте в покое классиков. Аффтар, твоей Кларе нужен Карл ... ну и кораллы. Карла она будет гнобить, а тот от отчаяния грызть кораллы. Мыши при этом лишние. Современный английский зритель в экстазе.
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