«Зачем Кларе нужен кто-то, кто ее защитит?» В Британии покажут фем-версию «Щелкунчика»

Английский национальный балет представит феминистскую интерпретацию «Щелкунчика», в которой появятся суфражистки, а главная героиня будет самостоятельно решать свои проблемы. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщает газета Telegraph.



В Великобритании классический балет 1892 года адаптировали для современного зрителя, и главную героиню «Щелкунчика» сделали более независимой и самодостаточной. Теперь Клара самостоятельно справляется со злодеями, вместо того чтобы полагаться на помощь Щелкунчика.



Сила духа главной героини возрастает после сцены, в которой она знакомится с суфражистками. Как отмечает Английский национальный балет, эти феминистические элементы превращают знакомую многим историю в путь к самоопределению, а не просто сказочную фантазию.



«Ее путешествие отражает зарождающуюся надежду эпохи, особенно для женщин. На своем пути она даже встречает некоторых суфражисток», — отмечает балетная труппа.



Как отмечает художественный руководитель Английского национального балета Аарон Уоткин, изменения в сюжете «Щелкунчика» связаны с тем, что сейчас люди живут в совершенно иное время по сравнению с тем, когда состоялась премьера балета.



«Зачем Кларе нужен кто-то, кто ее защитит? Она молодая женщина, полная свободы действий», — подчеркивает Уоткин.



По его словам, в балете речь должна идти не только об уважении традиций, но и о новом взгляде на определенные события.



Между тем в России во время новогодних праздников можно будет увидеть классическую постановку «Щелкунчика». 2 декабря начался старт продаж билетов на представление в Большом театре. Однако официальный сайт театра оказался временно недоступен из-за высокой нагрузки уже в 10:02. К 11:00 сайт театра вновь заработал. Кроме того, главный новогодний балет Большого театра «Щелкунчик» покажут 31 декабря в прямом эфире Первого канала.