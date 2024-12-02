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Общество Балет Большого театра «Щелкунчик» покажут 31 декабря в эфире Первого канала

Балет Большого театра «Щелкунчик» покажут 31 декабря в эфире Первого канала

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17 комментариев

Главный новогодний балет Большого театра «Щелкунчик» покажут 31 декабря в прямом эфире Первого канала. Трансляция представления начнется в 12:00, сообщает Минкультуры РФ, пишет РИА Новости в понедельник, 2 декабря.

Кроме того, 30 декабря в 19:00 и 31 декабря в 12:00 покажут балет П. И. Чайковского более чем в ста кинотеатрах по всей стране. Также 31 декабря в 20:00 «Щелкунчика» будут транслировать на странице Большого театра в социальной сети «ВКонтакте». 

Напомним, что сегодня в 10:00 начался старт продаж билетов на представление. Однако официальный сайт Большого театра России оказался временно недоступен из-за высокой нагрузки уже в 10:02. К 11:00 сайт театра вновь заработал.

Отметим, что в этом году покупка билетов в кассах недоступна. Дело в том, что в прошлом году в очереди в кассах на получение браслетов с номером для покупки билетов случались давки. 10 ноября 2023 года из-за давки пострадало минимум два человека.

Сейчас минимальная стоимость билета на балет «Щелкунчик» составляет 1250 рублей. За эту сумму прийти на представление смогут от 14 до 22 лет.

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Комментарии
17
Скрепоразгибатель
2 часа
Ожидали тепла, но в итоге опять подморозило. Стать грозит потолком многократно пробитое дно. Я вас очень прошу передать «Лебединое озеро», Что-то слишком давно не звучало в эфире оно. Результата не даст диалог эрудита с бульдозером. Пусть пройдут балерины, пуантами в сцену стуча, И уже, наконец, зазвучит «Лебединое озеро» — Гениальный подарок стране от Петра Ильича.
280142699
2 часа
А Лебединое озеро?
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