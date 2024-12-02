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Общество Сайт Большого театра «упал» после старта продажи билетов на «Щелкунчик»

Сайт Большого театра «упал» после старта продажи билетов на «Щелкунчик»

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33 комментария

Официальный сайт Большого театра России оказался временно недоступен из-за высокой нагрузки, вызванной началом продажи билетов на балет «Щелкунчик». Об этом стало известно в понедельник, 2 декабря, сообщила «Газета.ру».

Продажа билетов началась на сайте театра в понедельник в 10:00 по московскому времени. Тем не менее с 10:02 страницы с информацией о балете «Щелкунчик» и личный кабинет пользователей стали выдавать ошибку 502 на протяжении почти часа. Вероятно, сайт столкнулся с перегрузкой.

К 11:00 работа сайта Большого театра была восстановлена. Билеты в кассах не продавались.

Ранее сообщалось, что из-за колоссального спроса на балет «Щелкунчик» в этом году Большой театр решил открыть продажу билетов через сайт. «В аукционе смогут принять участие как физические, так и юридические лица. Часть собранных средств будет направлена на поддержку артистов Большого театра», — уточняется на официальном сайте. Всего в декабре текущего года на сцене театра балет «Щелкунчик» покажут 18 раз. Стоимость билетов будет начинаться от 1250 рублей. Эту сумму нужно будет заплатить молодежи от 14 до 22 лет.

«Фонтанка» неоднократно писала про очереди в кассах на получение браслетов с номерами, которые дают право приобрести билет на «Щелкунчик». В прошлом году в давке у Большого театра пострадали три человека.

Обновление:

В пресс-службе Большого театра «Фонтанке» сообщили, что серьезных проблем в работе сайта обнаружено не было. Билеты на «Щелкунчика» были распроданы за два часа, подчеркнули там же.

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Комментарии
33
Андрей_спб
1 час
Просто люди соскучились по балету по ТВ
на склоне холма
1 час
подождем бесплатного по телевизору на всех каналах
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