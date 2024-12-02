Сайт Большого театра «упал» после старта продажи билетов на «Щелкунчик»

Продажа билетов началась на сайте театра в понедельник в 10:00 по московскому времени. Тем не менее с 10:02 страницы с информацией о балете «Щелкунчик» и личный кабинет пользователей стали выдавать ошибку 502 на протяжении почти часа. Вероятно, сайт столкнулся с перегрузкой.

Ранее сообщалось, что из-за колоссального спроса на балет «Щелкунчик» в этом году Большой театр решил открыть продажу билетов через сайт. «В аукционе смогут принять участие как физические, так и юридические лица. Часть собранных средств будет направлена на поддержку артистов Большого театра», — уточняется на официальном сайте. Всего в декабре текущего года на сцене театра балет «Щелкунчик» покажут 18 раз. Стоимость билетов будет начинаться от 1250 рублей. Эту сумму нужно будет заплатить молодежи от 14 до 22 лет.