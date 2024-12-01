Стоимость билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре начинается от 1250 рублей, но не для всех

Стоимость билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре будет начинаться от 1250 рублей. Эту сумму нужно будет заплатить молодежи от 14 до 22 лет, сообщается на сайте театра в воскресенье, 1 декабря.

Минимальная стоимость билетов обычной категории составит 5000 рублей. Также цена в 5000 рублей установлена для программы «Пушкинская карта», мест низкой ценовой категори» и зрителей возраста «60 плюс».

Продажа билетов откроется в понедельник, 2 декабря, в 10:00 по московскому времени. День продажи соответствует определенному дню спектакля. Желающим увидеть знаменитый балет 30 или 31 декабря необходимо купить билеты 13 и 14 декабря соответственно.

«В этом году билеты на балет „Щелкунчик“ П. И. Чайковского будут доступны для приобретения только на официальном сайте Большого театра и в кассах продаваться не будут», — сообщает пресс-служба Большого театра.

Из-за колоссального спроса на балет в этом году часть билетов можно будет приобрести на аукционе. Подробности того, как он будет проходить, можно узнать на сайте Большого театра.

«В аукционе смогут принять участие как физические, так и юридические лица. Часть собранных средств будет направлена на поддержку артистов Большого театра», — уточняется на официальном сайте.

«Фонтанка» неоднократно писала про очереди в кассах на получение браслетов с номеров, которые дают право приобрести билет на «Щелкунчик». В прошлом году в давке у Большого театра пострадали три человека.