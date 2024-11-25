Стало известно, когда Большой театр откроет продажу билетов на балет «Щелкунчик»

Большой театр откроет продажу билетов на балет «Щелкунчик» через неделю — 2 декабря. В этом году приобрести их можно будет только на сайте театра. В кассах билеты продавать не будут. Об этом 25 ноября сообщается на сайте Большого театра.

Старт продаж — в следующий понедельник в 10 часов (по МСК). Из-за колоссального спроса на балет в этом году часть билетов можно будет приобрести на аукционе. Подробности того, как он будет проходить, можно узнать на сайте Большого театра.

«В аукционе смогут принять участие как физические, так и юридические лица. Часть собранных средств будет направлена на поддержку артистов Большого театра», — уточняется на официальном сайте.

Всего в декабре текущего года на сцене театра балет «Щелкунчик» покажут 18 раз.

Накануне Нового года будет запущена прямая трансляция балета. Это позволит желающим из любого уголка страны увидеть легендарного «Щелкунчика».