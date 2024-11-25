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Общество Стало известно, когда Большой театр откроет продажу билетов на балет «Щелкунчик»

Стало известно, когда Большой театр откроет продажу билетов на балет «Щелкунчик»

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2 комментария

Большой театр откроет продажу билетов на балет «Щелкунчик» через неделю — 2 декабря. В этом году приобрести их можно будет только на сайте театра. В кассах билеты продавать не будут. Об этом 25 ноября сообщается на сайте Большого театра.

Старт продаж — в следующий понедельник в 10 часов (по МСК). Из-за колоссального спроса на балет в этом году часть билетов можно будет приобрести на аукционе. Подробности того, как он будет проходить, можно узнать на сайте Большого театра.

«В аукционе смогут принять участие как физические, так и юридические лица. Часть собранных средств будет направлена на поддержку артистов Большого театра», — уточняется на официальном сайте.

Всего в декабре текущего года на сцене театра балет «Щелкунчик» покажут 18 раз.

Накануне Нового года будет запущена прямая трансляция балета. Это позволит желающим из любого уголка страны увидеть легендарного «Щелкунчика».

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Комментарии
2
Граждан.ский
17 минут
В пищевой промышленности совка тоже применялись усилители вкуса... они назывались «дефицит» и «очередь».
Pilat
16 минут
А тёщин дом от театра далеко И потому живётся нам легко. (с)
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