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Афиша Plus Константин Хабенский и «Ундервуд» исполнят песни Булата Окуджавы на сцене БКЗ

Константин Хабенский и «Ундервуд» исполнят песни Булата Окуджавы на сцене БКЗ

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1 комментарий

В БКЗ «Октябрьский» 14 декабря Константин Хабенский с группой «Ундервуд» представят свои аранжировки песен Булата Окуджавы. В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения знаменитого барда. 16+

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Музыкально-актерский тандем в этом году записал альбом «Проект О», в который вошло главное из наследия советского барда: «Сентиментальный марш», «Дежурный по апрелю», «Полночный троллейбус» и т. д. Теперь пластинка получит концертное воплощение.

Сочинения песенника имеют важное значение для участников трио. Изучая интервью и воспоминания Окуджавы, музыканты пускаются в «попытку музыкального эксперимента», но к самостоятельности первоисточника они относятся с почтением.

«Эта идея долго сопровождала меня, и, поделившись ею с ребятами из „Ундервуда“, мы начали фантазировать о том, как создать новое звучание с прекрасными смыслами, которые были, есть и будут в текстах Булата Шалвовича. Мы решили рискнуть и записать свои интерпретации. Сейчас мы хотим проверить, насколько мы правы или нет, придавая новое звучание песням Булата Окуджавы», — рассказывает Константин Хабенский.

Булат Окуджава — одна из ключевых фигур советской авторской песни второй половины XX века. Его творческое наследие многогранно: первая песня Окуджавы прозвучала еще в годы Великой Отечественной войны, его наиболее значительные произведения, вроде «На Тверском бульваре», «Песенки о голубом шарике», «Сентиментального марша», «Песенки о полночном троллейбусе» и прочие, звучали в разгар оттепели, он снимался в фильмах, писал художественные повести и занимался переводами поэзии с разных языков.

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Комментарии
1
Игорь Протасов
4 минуты
Окуджава не одобрил бы СВО...
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