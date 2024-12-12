Константин Хабенский и «Ундервуд» исполнят песни Булата Окуджавы на сцене БКЗ

В БКЗ «Октябрьский» 14 декабря Константин Хабенский с группой «Ундервуд» представят свои аранжировки песен Булата Окуджавы. В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения знаменитого барда. 16+

Источник: кадр из видео







Музыкально-актерский тандем в этом году записал альбом «Проект О», в который вошло главное из наследия советского барда: «Сентиментальный марш», «Дежурный по апрелю», «Полночный троллейбус» и т. д. Теперь пластинка получит концертное воплощение.

Сочинения песенника имеют важное значение для участников трио. Изучая интервью и воспоминания Окуджавы, музыканты пускаются в «попытку музыкального эксперимента», но к самостоятельности первоисточника они относятся с почтением.

«Эта идея долго сопровождала меня, и, поделившись ею с ребятами из „Ундервуда“, мы начали фантазировать о том, как создать новое звучание с прекрасными смыслами, которые были, есть и будут в текстах Булата Шалвовича. Мы решили рискнуть и записать свои интерпретации. Сейчас мы хотим проверить, насколько мы правы или нет, придавая новое звучание песням Булата Окуджавы», — рассказывает Константин Хабенский.