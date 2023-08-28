Вы что, хотите как в Париже? Почему кикшеринг из Петербурга никуда не денется. По крайней мере, пока

Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Париже запретили арендные электросамокаты. С 1 сентября пользоваться этой услугой будет невозможно. На то, чтобы убрать их с городских улиц, кикшеринговым компаниям отвели четыре дня, продлевать с ними контракты мэрия не намерена. Инициатива парижских коллег побудила власти вернуться к обсуждению будущего электросамокатов и на улицах Петербурга. Сами игроки кикшерингового бизнеса уверены: прокат двухколесных в Петербурге развивается совсем по другой модели, чем в Париже, и угрозы своему светлому будущему не видят.





Против 89 тысяч парижан

Поводом для запрета проката электросамокатов для парижских властей послужил референдум, который состоялся в апреле. Участие в нем приняли более 100 тысяч горожан и 89% из них высказались против проката двухколесных с мотором. Горожане отмечали, что, во-первых, пользователи бросают самокаты как попало, а во-вторых, гоняют так, что за их безопасность просто страшно. Несмотря на то, что на референдуме зафиксировали низкую явку, всего 7,46% из 1,3 миллиона избирателей, решение о запрете кикшеринга было принято, чем снискало Парижу славу первой европейской столицы, которая смогла.



По поводу «гоняют так, что страшно», парижане нисколько не кривили душой: в 2022 году на парижский парк из 15 тысяч прокатных электросамокатов пришлось 456 человек, пострадавших в ДТП, сообщает интернет-издание о бизнесе vc.ru со ссылкой на Le Figaro. Что на фоне российских показателей аварий с участием электросамокатов выглядит действительно угрозой: тот же vc.ru отмечает, что в 2022 году в России насчитывалось 190 тысяч кикшеринговых самокатов, а по статистике в ДТП с их участием пострадали 293 человека, что вдвое меньше, чем в одном только Париже.



За первое нарушение — штраф 500 рублей

Игроки кикшерингового бизнеса в Петербурге считают, что ситуация с электросамокатами в Париже и других европейских городах отличается от того, что происходит в России. И к краху бизнеса коллег в столице Франции привели хаотичная парковка и отсутствие согласованности с городскими властями.

— Сейчас у нас, сервисов кикшеринга, в городах России есть все возможности, которых нет в других странах. В нормативно-правовом плане у нас есть ПДД, в Петербурге соглашение с городом действует не первый год и с каждым новым сезоном оно модернизируется, мы туда вносим дополнения, учитывая опыт предыдущего сезона, — поделился с «Фонтанкой» специалист по связям с общественностью компании «ВУШ» Денис Балакирев.



Разбрасывать арендованные самокаты где придется в России тоже не получится: электронная система позволит пользователю завершить поездку только в зоне виртуальной парковки, они отмечены на карте, говорят в «ВУШ». А тех, кто нарушает правила, неминуемо ждет кара.

— Случаи, когда пользователь оставляет самокат не так, как положено по правилам, мы фиксируем и выписываем штраф — в первый раз это 500 рублей, по мере повторений он увеличивается. Если мы видим, что пользователь продолжает так себя вести, мы блокируем его аккаунт. Если видим что-то серьезное, можем сразу заблокировать, — говорит Денис Балакирев.



«На мой взгляд, это радикальная мера»

Вопросов к кикшерингу у Смольного накопилось множество: случаи езды на электросамокате вдвоем, в состоянии опьянения и с превышением скорости не отслеживаются, единой базы пользователей кикшеринга нет, а сведений о санкциях в отношении нарушителей компании не предоставляют. Но о том, чтобы попрощаться с кикшерингом как с видом транспорта, речи пока нет.

— Конечно, можно поступить как в Париже и в принципе запретить электросамокаты. Но, на мой взгляд, это радикальная мера. Мы видим, насколько СИМ востребованы, поэтому задача властей здесь — не отнимать, а повысить комфорт и безопасность. Постараться сделать так, чтобы удобно было всем. У нас уже действуют ограничения скорости, есть список улиц, где арендованным самокатам ездить нельзя. И если этого недостаточно, надо усиливать меры, — 28 августа высказался в своем телеграм-канале председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский.



В новом сезоне парламентарии намерены вернуться к обсуждению темы электросамокатов. Напомним, в июне следком выступил с инициативой законопроекта регулирования использования в городе средств индивидуальной мобильности, комитет по транспорту проработал вопросы регулирования движения самокатов в центре города, а в августе к уже действующим с марта ограничениям скорости передвижения по городу до 20 км/ч , в отдельных зонах — до 15 км/ч и запрету езды в определенных местах добавили более сотни «запретных» и «медленных» зон. В «красную» зону для самокатов внесли «Остров фортов», Якорную площадь, сад Кронштадтского Морского собора, сквер Инчхон, Летний сад, Петровский, Советский (Екатерининский) парки и Безымянный переулок. Запрет на парковку действует у бюста Василия Жильцова и памятника морякам-подводникам, а на Марсовом поле теперь можно ездить не быстрее чем 10 км в час. Полностью запретили движение СИМ в Петергофе, сестрорецком парке «Дубки» и в Канонерском тоннеле.



Единственный способ передвижения

Сравнение парижской и российской кикшеринговых моделей не выдерживает критики, считает урбанист и блогер Алексей Радченко. Во Франции электросамокаты — недемократичный вид транспорта, который доступен лишь богатым или туристам: 10-минутная поездка обходится в 5 евро , что не идет ни в какое сравнение со стоимостью поездок в общественном транспорте. И это едва ли не основное, что отличает парижские СИМ от российских.

По состоянию на 10 августа в Петербурге порядка 37 тысяч арендных самокатов. С начала сезона они проехали более 35 миллионов километров и совершили более 11,5 миллиона поездок, отчитались в начале месяца в комитете по транспорту. 80% всех поездок кикшеринга в России совершаются по транспортному сценарию, говорит Денис Балакирев. По его словам, тот факт, что самокаты являются транспортом, уже зафиксировало Министерство транспорта.



И если уж заговорили о стоимости, пакет в 100 минут у оператора электросамокатов « Яндекс.Go » в Петербурге обходится в 499 рублей. За эти деньги пользователь может совершенно спокойно целую неделю ездить от гостиницы «Прибалтийская» до метро «Приморская» и обратно. Оплата поездки в автобусе по тому же маршруту обойдется в 400 рублей, что вполне сопоставимо с оплатой СИМ по «Подорожнику» или «Карте петербуржца». Как выгоднее передвигаться, на автобусе или самокате, «Фонтанка» исследовала на собственном опыте.



Еще и прибыльно

Не стоит забывать, что кикшеринг — весьма прибыльный бизнес, и, договариваясь с властями о сотрудничестве, владельцы поступают как минимум мудро.

Только за первое полугодие 2023 года в сравнении с предыдущей отчетной датой «ВУШ» нарастил выручку почти в полтора раза до 4,4 миллиарда рублей. Прибыль за тот же период компания увеличила втрое — с 384 миллионов рублей на конец 2022 года до 1,26 миллиарда по итогам 1 полугодия 2023-го .



— Говорить о запретах не очень продуктивно. Это то же самое, что машина стоит посреди тротуара: это очевидное нарушение правил, но никто же не говорит, что нужно запретить автомобили. Надо выписать штраф и сделать так, чтобы данный конкретный водитель так больше не делал. То же самое и с самокатами, — уверен Денис Балакирев.



Кикшеринги « Яндекс.Go » и «Юрент» на диалог с «Фонтанкой» не вышли. В «ВУШ» же корреспондента уверили — у них есть всё необходимое, чтобы продолжать совместную работу с властями, а не просто что-то запрещать.