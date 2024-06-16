«Праздник не кончается». В Петербурге прошел первый день Stereoleto-2024 с «Пикником» и хором Attaque de Panique

Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В петербургском культурном пространстве «Севкабель Порт» 15 июня завершился первый день 23-го международного музыкального фестиваля Stereoleto. Одними из хедлайнеров этого дня стал хор Attaque de Panique и рок-группа «Пикник». Корреспондент «Фонтанки» побывал на музыкальном празднике и выяснил, соответствует ли он духу времени.



Дарья Драй / «Фонтанка.ру»

Фестиваль Stereoleto-2024 начался с винтажного затакта. За несколько минут до выхода первого артиста главной сцены на SuperStep stage, предоставленной молодым и смелым коллективам, появилась ретрогруппа из Екатеринбурга The abc, своими музыкальными мотивами отсылающая к перестроечному попу 80-х годов. Во время выступления сибирских неопоп-реаниматоров на большой сцене началась программа «пост-хора» Attaque de Panique.

Он известен своей способностью переосмыслять рок- и поп-наследие русскоязычной музыки, оставаясь при этом избирательным: вы не найдете в репертуаре хора каверов на поп-мейнстрим, но обнаружите умные интерпретации песен инди-исполнителей и групп. В этот раз в сет-листе оркестра счастливое регги «Утро» группы «Дайте танк» и призывное «Бейся сердце, время биться» авторства ещё одного хедлайнера фестиваля «Сироткин» переплелись с гражданской мрачностью «Страшно» Shortparis и отчаянностью Roads британцев Portishead.

Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Заданную Attaque de Panique интонацию подхватила инди-группа «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки», чей лирический герой — мечтательный ребенок — давно вырос и оказался вынужден чувствовать всё то, о чём сегодня переживает поколение 30-летних .



В полях Stereoleto корреспондент «Фонтанки» встретил музыкального продюсера Александра Ионова, который, ухмыльнувшись заданному «политическому» вопросу, для нашего издания порассуждал о том, должен ли музыкальный фестиваль рефлексировать по поводу исторических событий: «Искусство просто есть. Оно отображает человеческие чувства и влияет на наши мозги. <…> Stereoleto — это праздник света, добра, веселья. Политики здесь вообще не нужно. Этот фестиваль должен отвлечь нас от замороченности».

Помимо других независимых команд, приехавших из Сибири и Дальнего Востока, на малой сцене также была замечена группа «Несладко» — сайд-проект двух девушек из «Комсомольска», которые в марте 2024 года объявили об отмене своих будущих концертов. На фоне временно отошедших мем-гимнов основанная в 2023 году «Несладко» воспринимается как лирическое отступление, практически эскапизм чрезвычайного времени.

Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Другими знаками Stereoleto-2024 стали классические книжные и виниловые стойки, пивной боулинг и, главное, инсталляция, приуроченная к 70-летию со дня рождения советского несистемного художника, композитора и лидера супероркестра «Поп-механика» Сергея Курехина. Арт-объект «Смерть психоделического грибника» отсылает к передаче «Ленин — гриб», в которой музыкант в 1991 году выдвинул «неопровержимую» теорию о том, что причиной Октябрьской революции являлось пристрастие Ленина к грибным психоделикам, да и сам вождь был вовсе не человеком, а грибом. Дисклеймер инсталляции предупреждает: передача, на которой основана экспозиция, носила юмористический характер и цели задеть чувства носителей коммунистической идеи не имела.



После фанковых ритмов «Пьяной и крутой», и, конечно, «Зимы в сердце» поп-дивы из «Моя Мишель» на сцене появился «Пикник», который в марте 2024 года оказался в центре трагедии в концертном зале Crocus City Hall. Они уже были в Петербурге после этого, «Фонтанка» побывала на их концерте в БКЗ.

Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На Stereoleto Эдмунд Шклярский, лидер группы, чья не столько история, сколько мифология уходит корнями в советский андеграунд 1970-х , начиная последнюю песню «Там, на самом краю земли», первый день фестиваля закрыл со словами: «Праздник не кончается. У каждого свой праздник».