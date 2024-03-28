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    Инди-группа «Комсомольск», выступавшая в Мелитополе, объявила об отмене будущих концертов

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    Инди-группа «Комсомольск» объявила о прекращении концертной деятельности. Последний концерт девушек прошел в Петербурге на прошлой неделе.

    О своем решении коллектив заявил в телеграм-канале 28 марта. «Будущее туманно, а песни «Комсомольска» родом из другого времени и другой реальности. Да и противоречия между бывшими и нынешними участниками группы только нарастают. Мы не прощаемся со сценой, это дело наших жизней, но выступлений «Комсомольска» не планируем», — говорится в сообщении.

    В коллективе уточнили, что перенесенные на осень мартовские концерты не состоятся. Поклонники смогут вернуть билеты по месту их приобретения.

    «Не знаем, когда встретимся с вами снова и встретимся ли. Но мы точно останемся приметами времени», — добавили в группе и выразили слова поддержки поклонникам в связи с чудовищной трагедией, имея в виду теракт в «Крокус Сити Холле».

    Последний концерт «Комсомольска» состоялся 21 марта в клубе «Космонавт» в Петербурге.

    В комментариях многие поклонники поддержали девушек, но некоторые признались, что до сих пор не знают, «как к этому всему относиться».

    СМИ писали, что в феврале 2024 года группа якобы попала в обновленный список артистов, чьи выступления в России якобы считаются «нежелательными», после чего у «Комсомольска» отменили три концерта.

    Противоречия среди фанатов группы возникли после выступления молодежной группы в Мелитополе. Тогда солистки заявили, что сделали свой выбор и решили «жить в своей стране, со своими людьми, со своими проблемами и своими радостями». Часть поклонников восприняла откровение своей любимой группы с негодованием.

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