Инди-группа «Комсомольск», выступавшая в Мелитополе, объявила об отмене будущих концертов

Инди-группа «Комсомольск» объявила о прекращении концертной деятельности. Последний концерт девушек прошел в Петербурге на прошлой неделе.



О своем решении коллектив заявил в телеграм-канале 28 марта . «Будущее туманно, а песни «Комсомольска» родом из другого времени и другой реальности. Да и противоречия между бывшими и нынешними участниками группы только нарастают. Мы не прощаемся со сценой, это дело наших жизней, но выступлений «Комсомольска» не планируем», — говорится в сообщении.

В коллективе уточнили, что перенесенные на осень мартовские концерты не состоятся. Поклонники смогут вернуть билеты по месту их приобретения.

