Очевидцы сообщили о стрельбе в «Крокус Сити холле» в Москве

В Москве перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити холле» произошла стрельба. Об этом «Фонтанке» в пятницу, 22 марта, сообщили очевидцы.
читатель «Фонтанки»
ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что идет эвакуация людей.
РИА Новости пишет, что «как минимум 3 человека в камуфляже открыли огонь». Есть раненые.
ТАСС пишет, что стрельба могла вестись из автомата. Сами музыканты не пострадали.
«Сотрудники московского СОБР и ОМОН подняты по тревоге и направляются в «Крокус Сити холл», — говорится в публикации агентства.
По данным ТАСС, в «Крокус Сити холле» произошел взрыв. Судя по кадрам с места, над зданием поднимается дым.
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