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    Стрельба в Crocus City Hall

    Очевидцы сообщили о стрельбе в «Крокус Сити холле» в Москве

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    В Москве перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити холле» произошла стрельба. Об этом «Фонтанке» в пятницу, 22 марта, сообщили очевидцы.

    читатель «Фонтанки»

    ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что идет эвакуация людей.

    РИА Новости пишет, что «как минимум 3 человека в камуфляже открыли огонь». Есть раненые.

    ТАСС пишет, что стрельба могла вестись из автомата. Сами музыканты не пострадали.

    «Сотрудники московского СОБР и ОМОН подняты по тревоге и направляются в «Крокус Сити холл», — говорится в публикации агентства.

    По данным ТАСС, в «Крокус Сити холле» произошел взрыв. Судя по кадрам с места, над зданием поднимается дым.

    Новость дополняется.

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