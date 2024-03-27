Зрители украдкой вытирают слезы. Как проходит концерт «Пикника», посвященный памяти погибших в «Крокусе»

«Пикник» исполняет песню «Здесь под желтым солнцем ламп» из альбома «Чужой» (2002 г.). Как однажды пояснил Шклярский, «Расшифровывать, особенно стихотворный текст, дело неблагодарное, и вместо пояснения можно только запутать».

Все равно ничего не останется,

Все равно — день ли ночь на часах.

С каждым днем мне милее пьяницы

С лихорадочным блеском в глазах.

Здесь, под желтым солнцем ламп

Не гуляют облака.

Лишь пугает по ночам

Тень великого клопа.

И павлин тебе к лицу и лохмотьев бахрома.

Сядем рядом, вместо нас пусть шатаются дома.

Каплю огненной воды да скорей еще одну,

Видишь золотом плачу, подставляй ладони — ну!

Здесь, под желтым солнцем ламп

Не гуляют облака.

Лишь пугает по ночам

Тень великого клопа.

Слишком вольно ты идешь, украдут, пока ничья.

И дорога заметет, как лукавая змея.