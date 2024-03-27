Зрители украдкой вытирают слезы. Как проходит концерт «Пикника», посвященный памяти погибших в «Крокусе»

Сегодня в Петербурге выступит рок-группа «Пикник» и симфонический оркестр «Таврический». Концерт пройдет в главном концертном зале города — БКЗ «Октябрьский» и начнется в 19 часов. Свое сегодняшнее выступление музыканты посвятили памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле». Отправился в «Октябрьский» и корреспондент «Фонтанки». В режиме реального времени мы будем рассказывать о том, что происходит на концерте.
«Мое имя стершийся иероглиф»... Песня «Иероглиф» и третий студийный альбом рок-группы, в который она вошла в 1986 году, стали для «Пикника» знаковыми. Это был первый альбом, с которым группа Эдмунда Шклярского получила наибольшую популярность.
Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
Концертный зал окрасился в красный. На сцене — Международный симфонический оркестр «Таврический».
Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
«Пикник» исполняет песню «Здесь под желтым солнцем ламп» из альбома «Чужой» (2002 г.). Как однажды пояснил Шклярский, «Расшифровывать, особенно стихотворный текст, дело неблагодарное, и вместо пояснения можно только запутать».
Все равно ничего не останется,
Все равно — день ли ночь на часах.
С каждым днем мне милее пьяницы
С лихорадочным блеском в глазах.
Здесь, под желтым солнцем ламп
Не гуляют облака.
Лишь пугает по ночам
Тень великого клопа.
И павлин тебе к лицу и лохмотьев бахрома.
Сядем рядом, вместо нас пусть шатаются дома.
Каплю огненной воды да скорей еще одну,
Видишь золотом плачу, подставляй ладони — ну!
Здесь, под желтым солнцем ламп
Не гуляют облака.
Лишь пугает по ночам
Тень великого клопа.
Слишком вольно ты идешь, украдут, пока ничья.
И дорога заметет, как лукавая змея.
Во время исполнения песни «От Кореи до Карелии» БКЗ позеленел. Песня рассказывает о человеке, который бродит в потёмках - не понимает кто он, где он и что ему делать.
От Кореи до Карелии
Завывают ветры белые,
Завывают ветры белые,
Путь-дорогу не найти.
От Кореи до Карелии
Сам не ведаю, что делаю .
Ой не ведаю, что делаю,
Меня темного прости.
Во время исполнения песни «Великан» в память о погибших в «Крокусе» на заднем плане в небо поднялись белые воздушные шары.
Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
Звучит песня «Великан».
Если б залилась ты смехом,
С ветром косами играя,
Я летел бы вслед за эхом,
Дивный голос догоняя, догоняя.
Многие зрители не совладали с эмоциями и украдкой вытирают слезы.
Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
Главный дирижер Государственного симфонического оркестра Ленинградской области и городской филармонии для детей и юношества Михаил Голиков, который эвакуировал свой оркестр в Москве, сегодня тоже вышел на сцену. О том, как Голиков выводил музыкантов, рассказывала «Фонтанка».
«Фонтанка.ру»
Третья композиция — «Египтянин». В ней — следующие строки:
Тот терял, ты найдешь,
Тот молчал, ты поешь,
Тот задумал такое,
Так не будет покоя
Уже никогда.
Вторая песня — «Настоящие дни» — тоже символичная.
Это страх темноты, страх, что будет потом,
Это чьи-то шаги за углом, это...
Это камень в руке, это лезвие бритв —
Настоящие дни, настоящие дни,
Это ждущие свет люди в серых пальто —
Настоящие дни, да, да, это...
Выступление группы «Пикник» началось. Первой песней, прозвучавшей на вечере памяти, стала «Я — пущенная стрела». В ней есть такие строки:
Я — пущенная стрела,
И нет зла в моeм сердце, но
Кто-то должен будет упасть...
Кто-то должен будет упасть...
Кто-то должен будет упасть всe равно.
«Фонтанка.ру»
Во время минуты молчания все зрители встали со своих мест — почтить память погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле».
«Фонтанка.ру»
Концерт группы «Пикник» начался с минуты молчания.
— Большой концертный зал «Октябрьский», группа «Пикник», оркестр «Таврический» под управлением Михаила Голикова, организаторы концерта «Ева Фонд» благодарят вас за то, что вы сегодня вместе с нами. Все собранные средства будут направлены пострадавшим и семьям погибших в террористической атаке, - объявил ведущий со сцены.
Многие петербуржцы предпочли прийти на выступление рок-музыкантов в черном.
— Мы изначально собирались прийти на этот концерт и не хотели менять своих планов. Ну и плюс почтить память всех погибших и поддержать музыкантов, — поделилась петербурженка.
Она поддержала решение музыкантов не отменять концерт и ожидает, что он пройдет в настроении единения.
«Фонтанка.ру»
Зрители рассаживаются на свои места. Свободных кресел в зале остается совсем немного.
Андрей Бок /«Фонтанка.ру»
До начала выступления зрители решили подкрепиться — в буфет выстроилась длинная очередь.
«Фонтанка.ру»
Посетители заходят в БКЗ через рамки металлодетекторов, сообщает из фойе «Октябрьского» наш корреспондент.
— Смотрят сумки, внутренние стороны куртки, ощупывают руками. Если честно, все как обычно, кроме одного — когда проходишь охрану гражданскую, стоит полицейский, — рассказывает он.
Довольно много полицейских корреспондент заметил и внутри концертного зала.
Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
Виктор Васильевич — давний почитатель творчества «Пикника». Билет на выступление рок-музыкантов купил еще до событий в «Крокусе». В БКЗ, говорит он, пришел без опасений.
— Ну, а что бояться? Если уж здесь будет со стороны, будем так говорить, властных структур промах, это будет тогда беспредел уже. Я думаю, что уроки-то уже все давно выучены. Слава богу, наверное, здесь хватит сил [обезопасить посетителей], — считает петербуржец.
«Фонтанка.ру»
Петербурженка Дарья купила билет на концерт в БКЗ два дня назад.
— Это одна из самых моих любимых групп. Я считаю, что жизнь продолжается. Тем более, по традиции, наверное, сейчас охрана усилена. И особо опасаться нечего. Вдобавок все средства, которые будут выручены за этот концерт, пойдут на благотворительность, пострадавшим людям. Ну, что же делать? Советую ничего не бояться, как поется в одной из песен группы «Пикник». Жить, любить жизнь, продолжать ей радоваться, беречь близких своих, родных. Ну и все. Всем любви и счастья, — поделилась Дарья с корреспондентом «Фонтанки».
Константин Митягин / «Фонтанка.ру»
По словам организаторов, вопросам безопасности зрителей на концерте уделили особое внимание.
— Меры безопасности, конечно же, будут усилены, и внутри БКЗ, и снаружи, — сообщил «Фонтанке» представитель Фонда развития культуры «ЕВА».
Спецслужбы начали подтягиваться к БКЗ «Октябрьский» уже к 16 часам, сообщил читатель «Фонтанки».
читатель «Фонтанки»
Возле БКЗ «Октябрьский» дежурит карета скорой помощи, экипаж ДПС, кинолог с собакой и несколько автомобилей полиции, сообщает с места наш корреспондент.
Константин Митягин / «Фонтанка.ру»
Организацией концерта в Петербурге занимался Фонд развития культуры «ЕВА». Как рассказал «Фонтанке» его представитель, все билеты на этот концерт были проданы еще до Нового года.
— Несмотря на то что законодательство не предусматривает возврат билетов позже чем за 3 дня до концерта, мы, конечно же, возвращаем деньги всем желающим сдать билеты. Но в продаже билетов больше нет, потому что очень много людей хотят поддержать решение группы и оркестра и все сданные билеты сразу же раскупили, — отметили организаторы.
Поклонник рок-группы Сергей считает, что совершенно правильно, что сегодняшний концерт состоится, и поддерживает решение группы все же выступать.
— Иначе это было бы проявлением слабости. Надеемся, что все будет хорошо, — поделился Сергей с корреспондентом «Фонтанки».
Петербуржец Дмитрий признался, что идет на сегодняшний концерт «Пикника» без опасений.
— Я военный человек, чего бояться? Я давно уже ничего не боюсь, — уточнил он.
Собранные от продажи билетов средства будут направлены пострадавшим и семьям погибших в террористической атаке в «Крокус Сити Холле», 25 марта объявила группа «Пикник» в телеграм-канале.
Поклонница «Пикника» Галина купила билеты еще 4 декабря, как только они появились в продаже.
— Сначала настрой был праздничный, а сейчас он именно в поддержку всех погибших, пострадавших. То, что люди все равно пришли, они выражают свою солидарность даже этим. Тем более концерт такого формата, не сказать, что слишком развлекательного. Поэтому считаем, что хорошо, что он не отменен. И спасибо группе, что они нашли в себе силы выступить. И мы прекрасно понимаем, как это сейчас тяжело. Но спасибо Дмитрию, Марату, что они нашли и проводят концерт, — поделилась петербурженка с нашим корреспондентом.
Спутница Галины призналась, что никаких опасений по поводу безопасности на концерте у нее сегодня нет:
— Говоря объективно, сейчас, наверное, это одно из самых, наверное, охраняемых мест в стране.
В зале ожидается аншлаг: в полдень 27 марта билеты на все 3727 посадочных мест в "Октябрьском" выкуплены, в концертной афише на официальном сайте группы появилась отметка sold out (распродано). Самыми дорогими были билеты в партер, их продавали за 6 тысяч рублей. Ценник на балкон был традиционно ниже - от 3,1 тысячи рублей.
Однако солд-аут так и не случился: за 2,5 часа до начала концерта «Пикника» в Петербурге на сайте БКЗ появилось больше сотни нераспроданных билетов.
Ранее БКЗ просил зрителей, которые передумали идти на концерт, принять решение до 19:00 26 марта. Всё из-за того, что площадка получала «большое количество обращений о возможности купить билет и поддержать мероприятие».
Рок-группа «Пикник» основана в Ленинграде в 1978 году. Сами участники отправной точкой нынешнего «Пикника» считают приход в группу Эдмунда Шклярского в 1981 году либо 1982-й, когда был записан первый альбом. Музыка группы отличается необычным стилем и использованием симфонических, клавишных и экзотических народных инструментов.
За минувшие десятилетия группа выпустила 24 альбома, 2 сборника и 2 сингла. Самые популярные — альбомы «Королевство кривых» (2005), «Чужестранец» (2014), «Веселый и злой» (2022) и сборник «Пущенная стрела» (2013), куда вошли лучшие композиции за 1982–2012 годы.
22 марта перед началом концерта «Пикника» в «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы. Спустя три часа музыканты сообщили, что они и менеджмент живы и находятся в безопасности, однако вскоре уточнили, что не могут установить связь с помощницей директора группы Екатериной Кушнер, которая была вместе с ними в зале. Днём 24 марта стало известно, что Кушнер погибла.
Во время теракта в «Крокусе» погибли 139 и пострадали 360 человек.
Перед БКЗ "Октябрьский", сообщает с места корреспондент "Фонтанки", собрались представители СМИ и сотрудники правоохранительных органов.
- Полиции много, какие-то ещё силовики с автоматами, - сообщает он и отмечает, что перед концертом Кристины Орбакайте, который прошел 3 марта, возле здания БКЗ стояли шестеро росгвардейцев. Внутри были арочные металлодетекторы. Охрана проверяла сумки.