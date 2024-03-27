Число пострадавших при теракте в «Крокусе» возросло до 360

Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье возросло до 360. Об этом в среду, 27 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на центр медицины катастроф.

«В результате теракта пострадали 360 человек, включая 11 детей», — сказал собеседник агентства.



Как говорится в публикации ТАСС, амбулаторная помощь оказана 205 пострадавшим. Госпитализированы были 92 пострадавших, а выписаны уже 63 человек.

Террористический акт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. По последним данным, 139 человек погибли, пострадавших — 182. Задержаны 11 человек. Четверых мужчин, которые, по версии следствия, непосредственно осуществляли атаку, арестовали в ночь на 25 марта. Всего сообщалось о задержании 11 человек. В настоящее время арестованы 8 фигурантов дела.