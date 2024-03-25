    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как -1

    1 м/с, зап

    748мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd92.61eur100.22
    ТЕМА ДНЯ

    Теракт в Crocus City Hall

    Теракт в «Крокус Холле»

    Басманный суд арестовал еще двух обвиняемых в теракте в «Крокусе». Одного привезли на носилках-каталке

    315
    1 комментарий

    Басманный суд Москвы ночью в понедельник, 25 марта, арестовал еще двух обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» — 19-летнего Файзова Мухаммадсобира и 25-летнего Фариддуни Шамсудина. Об этом сообщает корреспондент MSK1.RU.

    Фариддуни Шамсутдин родился в Таджикистане в городе Гиссар. Он состоит в браке, у него есть восьмимесячный ребенок. В России был прописан Красногорске, где и произошел теракт. Работал разнорабочим.

    Файзов Мухаммадсобир холост, детей не имеет. Его доставили в суд на носилках-каталке. У него среднее образование, постоянной работы на момент суда не имеет. До этого Файзов работал в Иваново парикмахером. В этом же городе и был зарегистрирован.

    Заседания прошли в закрытом режиме. Обвиняемых в теракте арестовали на 1 месяц 28 суток — до 22 мая 2024 года. Ранее московский суд на такой же срок арестовал двух других обвиняемых в теракте.

    Террористический акт в «Крокус Сити холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку, заявляли в ФСБ. Сообщалось о 133 погибших при теракте в «Крокус Сити холле».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    СудТерактКрокус Сити Холл
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close