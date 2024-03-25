Басманный суд арестовал еще двух обвиняемых в теракте в «Крокусе». Одного привезли на носилках-каталке

Басманный суд Москвы ночью в понедельник, 25 марта, арестовал еще двух обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» — 19-летнего Файзова Мухаммадсобира и 25-летнего Фариддуни Шамсудина. Об этом сообщает корреспондент MSK1.RU.
Фариддуни Шамсутдин родился в Таджикистане в городе Гиссар. Он состоит в браке, у него есть восьмимесячный ребенок. В России был прописан Красногорске, где и произошел теракт. Работал разнорабочим.
Файзов Мухаммадсобир холост, детей не имеет. Его доставили в суд на носилках-каталке. У него среднее образование, постоянной работы на момент суда не имеет. До этого Файзов работал в Иваново парикмахером. В этом же городе и был зарегистрирован.
Заседания прошли в закрытом режиме. Обвиняемых в теракте арестовали на 1 месяц 28 суток — до 22 мая 2024 года. Ранее московский суд на такой же срок арестовал двух других обвиняемых в теракте.
Террористический акт в «Крокус Сити холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку, заявляли в ФСБ. Сообщалось о 133 погибших при теракте в «Крокус Сити холле».