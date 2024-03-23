Больше, чем на «Норд-Осте». Симоньян заявила, что число жертв теракта в «Крокусе» достигло 143

Число жертв теракта в подмосковном «Крокусе» достигло 143 человек. Такие данные у себя в телеграм-канале привела главред RT Маргарита Симоньян днем 23 марта.

Следственный комитет свои цифры пока не обновлял. Последний раз он сообщал о 115 погибших.

Разбор завалов пока продолжается, вероятно, что количество погибших будет расти. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев говорил, что работы продолжатся еще минимум несколько суток.

Отметим, что сейчас число жертв уже превысило количество погибших в результате теракта на Дубровке 23–26 октября 2002 года, когда боевики удерживали в течение трёх дней заложников из числа работников, зрителей и актёрского состава мюзикла «Норд-Ост». Тогда погибли 130 человек.