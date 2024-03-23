Более 100 погибших, задержаны 11 человек. Что известно о теракте в «Крокус холле» к 13:30 мск

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС Поделиться Поделиться





Вечером 22 марта террористы ворвались в подмосковный концертный зал Crocus City Hall, в результате стрельбы и пожара погибли 115 человек. Следователи квалифицировали произошедшее как теракт. Многие страны мира выражают соболезнования в связи с произошедшим. О том, что известно к 13 часам 23 марта, — в материале «Фонтанки».

Стрельба и пожар По словам многочисленных очевидцев, неизвестные открыли стрельбу в холле и самом зале перед началом концерта группы «Пикник». По данным Следственного комитета, нападавшие были вооружены автоматами Калашникова и имели при себе большое количество патронов и боеприпасов — ТАСС.

По данным СК, для поджога концертного зала террористы использовали «легковоспламеняющуюся жидкость». После сообщений о стрельбе появилась информация о задымлении и взрыве в комплексе. Разгоревшемуся пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Огнем была охвачена треть здания. К тушению привлекли авиацию. Около 160 тонн воды было сброшено с вертолетов — они закончили работу ближе к шести утра. Кровля сооружения сгорела и почти полностью обрушилась.

МЧС: В круглосуточном режиме продолжает работать телефон горячей линии 8-800-775-17-17. Что известно о террористах Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокус сити холле». По данным спецслужб, боевики планировали перейти российско-украинскую границу. Утром 23 марта депутат Александр Хинштейн сообщил о задержании двоих террористов в Брянской области. Розыск остальных продолжается. Предварительно известно, что автомобиль Renault, на котором передвигались подозреваемые, обнаружили ночью в Брянской области в районе деревни Хацунь. В машине были найдены пистолет «ПМ», магазин к автомату «АКМ» и паспорта граждан Таджикистана. В Душанбе уже поспешили назвать фейком причастность граждан Таджикистана к теракту в «Крокусе».

«Машина не остановилась по требованию полицейских и попыталась скрыться. В ходе преследования была открыта стрельба, машина перевернулась. Один террорист был задержан на месте, остальные скрылись в лесу. В результате поисков примерно в 3:50 был обнаружен и задержан второй подозреваемый», — рассказал Александр Хинштейн.

Ведущие американские СМИ сообщают, что запрещенная в РФ организация ИГИЛ* взяла на себя ответственность за теракт, — Reuters, The New York Times. Пострадавшие и погибшие По официальным данным СК, в результате теракта погибли 115 человек, но число жертв наверняка будет расти, разбор завалов продолжается. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о 115 госпитализированных, из которых 5 детей. Состояние 60 пострадавших оценивается как тяжелое. Зампред правительства РФ Татьяна Голикова отметила, что пациенты продолжаются обращаться, поэтому цифра, которую назвал глава Минздрава, будет расти.

Минздрав Подмосковья опубликовал поименный список погибших, в нем 41 человек. Власти Москвы и области объединят усилия, чтобы выплатить пострадавшим при теракте компенсации в размере от 500 тыс. до 3 млн рублей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Семьям погибших будет выделено по 3 млн рублей.



Пострадавшие, которые были госпитализированы, получат по 1 млн рублей. Тем, кто прошел лечение амбулаторно, будет выплачено по 500 тыс. рублей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Реакция властей СК возбудил уголовное дело о теракте. В Москве, Подмосковье, Петербурге и других регионах РФ отменили все массовые мероприятия. Президент РФ Владимир Путин выслушал доклад о ходе расследования теракта от директора ФСБ Александра Бортникова, министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева, председателя СК Александра Бастрыкина и директора Росгвардии Виктора Золотова.

Международная реакция В марте этого года Соединенные Штаты поделились с российскими властями информацией о готовившемся теракте в Москве, заявил руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон — Reuters. На Украине заявили о непричастности к произошедшему. ООН опечалена сообщениями о стрельбе. Интерпол готов оказать поддержку российским властям в расследовании нападения на «Крокус».

Свои соболезнования в связи со случившимся и осуждение выразили многие страна мира, в том числе Египет, Италия, Франция, Швеция, Германия, Польша, Греция, Турция, Иран и другие. Следите за последними новостями в онлайн-трансляции «Фонтанки». *Террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ.

