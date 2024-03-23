Погибли более 60 человек. Подробности страшной ночи в Crocus City Hall. Онлайн

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что спасатели продолжают работу на месте пожара.

— Привлечено 183 единицы техники и 477 человек. Утром они приступили к разбору самой сложной части — зрительного зала, там частично обрушились перекрытия. Работы будут вестись в течение всего дня. О их ходе будем информировать, — отчитался Воробьев.

Также он сообщил, что в 10:00 мск в бизнес-центре «Кубик» в помещениях фонда защитников отечества начнет работу Центр помощи.