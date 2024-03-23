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    ТЕМА ДНЯ

    Теракт в Crocus City Hall

    Погибли более 60 человек. Подробности страшной ночи в Crocus City Hall. Онлайн

    Территория вокруг делового центра огорожена силовиками

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    Вечером 22 марта неизвестные, вооруженные автоматами, ворвались в подмосковный концертный зал Crocus City Hall. Они открыли стрельбу по мирным людям, устроили несколько взрывов, после чего начался пожар. Пламя охватило 13 тысяч метров, локализовать его удалось только спустя 4 часа. Сотням человек удалось покинуть здание самостоятельно. Тех, кто выбрался на крышу, эвакуировали с помощью лестниц. В результате теракта десятки человек погибли, более ста госпитализированы, но эти цифры могут увеличиться. За всем происходившим мы следили в прямом эфире. В этой онлайн-трансляции будем рассказывать о том, что известно о теракте на данный момент.

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    Си Цзиньпин заявил, что Китай решительно осуждает террористические атаки и твердо поддерживает усилия властей России по поддержанию национальной безопасности.

    Также Елисейский дворец сообщил, что Франция выражает солидарность со всем русским народом.

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    В ГУ МЧС Подмосковья сообщили, что тушение очагов пожара в «Крокусе» займет еще полтора-два часа.

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    Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что спасатели продолжают работу на месте пожара.

    — Привлечено 183 единицы техники и 477 человек. Утром они приступили к разбору самой сложной части — зрительного зала, там частично обрушились перекрытия. Работы будут вестись в течение всего дня. О их ходе будем информировать, — отчитался Воробьев.

    Также он сообщил, что в 10:00 мск в бизнес-центре «Кубик» в помещениях фонда защитников отечества начнет работу Центр помощи.

    — Там родственники смогут получить всю необходимую информацию о пострадавших и погибших. Телефон горячей линии: 122-0. Для звонков из Москвы: 8 (800) 550-50-30. В это же время будет опубликован список погибших, которых удалось идентифицировать. В центре будут работать представители и нашего, и московского правительства, они окажут необходимую помощь и ответят на вопросы, — сообщил губернатор.

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    Сегодня по всей России отменяют массовые развлекательные мероприятия, на уличных билбордах и баннерах появляются изображения свечей памяти, слова скорби. Неравнодушные люди в других странах несут цветы и лампады к зданиям российских посольств — в память о погибших и в знак поддержки семей пострадавших.

    Рассказываем, что известно о теракте к этому часу:

    • о теракте в Crocus City Hall стало известно около 20:30 мск 22 марта — очевидцы рассказывали о стрельбе и пожаре;
    • атака произошла за 10 минут до начала концерта группы «Пикник», на который собрались тысячи людей. По сведениям организаторов, практически все билеты на концерт были проданы, а большой зал, где должно было состояться выступление, вмещает 6200 зрителей. Сами музыканты в момент стрельбы находились в гримерке;
    • по данным Следственного комитета, в результате теракта погибли более 60 человек, но «количество жертв может увеличиваться»;
    • Минздрав сообщил о 115 пострадавших, пятеро из них — дети. 60 пациентов находятся в тяжелом состоянии;
    • очаги возгорания в «Крокус Сити Холле» остаются, продолжается пролив конструкций, но в основном огонь потушен;
    • в аэропорту Шереметьево усилили меры безопасности — из-за этого здесь началась пробка;
    • личности террористов не установлены, об их задержании Следственный комитет пока тоже не говорил.

    За тем, что происходило в Подмосковье в эту ночь, вы можете шаг за шагом проследить в нашей предыдущей онлайн-трансляции.

    Также обо всём важном мы рассказываем в отдельном сюжете.

    Crocus City HallТерактПогибшиеСмертьКонцертный залПикникСтрельбаВзрывОнлайн-трансляция
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