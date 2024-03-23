Найдены еще тела. Число погибших в Крокусе выросло до 115 человек

Количество погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити холле» увеличилось до 115 человек. Такие данные приводит Следственный комитет.

Тела обнаружены экстренными службами при разборе завалов. Поисковые работы продолжаются.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщает, что под завалами нашли тела 20 человек. Привлечено 719 специалистов и 213 единиц техники. Работы продолжатся еще минимум несколько суток, пишет глава региона.

По словам Воробьева, больше всего пострадал концертный зал, который полностью выгорел — основные силы по разбору завалов именно здесь. «Альпинисты проводят разведку — то, что осталось от потолка находится под угрозой обрушения», — сообщает губернатор.