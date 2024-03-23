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    ТЕМА ДНЯ

    Задержаны предполагаемые террористы

    Теракт в «Крокус Холле»

    Найдены еще тела. Число погибших в Крокусе выросло до 115 человек

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    Количество погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити холле» увеличилось до 115 человек. Такие данные приводит Следственный комитет.

    Тела обнаружены экстренными службами при разборе завалов. Поисковые работы продолжаются.

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщает, что под завалами нашли тела 20 человек. Привлечено 719 специалистов и 213 единиц техники. Работы продолжатся еще минимум несколько суток, пишет глава региона.

    По словам Воробьева, больше всего пострадал концертный зал, который полностью выгорел — основные силы по разбору завалов именно здесь. «Альпинисты проводят разведку — то, что осталось от потолка находится под угрозой обрушения», — сообщает губернатор.

    Глава Подмосковья ранее сообщил, что количество жертв теракта может значительно вырасти.

    Теракт в «Крокус сити холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в концертный зал, где должна была выступать группа «Пикник», и открыли стрельбу по людям. Вспыхнул пожар. Утром 23 марта ФСБ доложила о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, непосредственно учувствовавших в атаке. Установлено, что теракт был тщательно спланирован. Оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено в тайнике, добавили в ФСБ. Боевики, по данным ведомства, пытались скрыться и двигались в сторону российско-украинской границы. Преступники, как заявляют в ФСБ, планировали перейти границу и имели контакты на украинской стороне.

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