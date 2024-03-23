«Теракт был тщательно спланирован». ФСБ — об атаке на «Крокус» и планах террористов

Теракт в подмосковном «Крокусе» был тщательно спланирован, ведется работа по выявлению всех обстоятельств произошедшего. Об этом 23 марта заявили в ЦОС ФСБ. Сообщение цитирует РИА Новости.



Задержаны 11 человек, включая четырех террористов, участвовавших в нападении. Боевики, по данным ведомства, пытались скрыться и двигались в сторону российско-украинской границы. Преступники, как заявляют в ФСБ, планировали перейти границу и имели контакты на украинской стороне. Четверку поймали в Брянской области с разницей в несколько часов. Депутат Александр Хинштейн сообщал, что машину, на которой двигались подозреваемые, останавливали со стрельбой. Двоих поймали, остальные разбежались, но были задержаны. В салоне автомобиля найдены пистолет «ПМ», магазин к автомату «АКМ» и паспорта граждан Таджикистана.