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    «Теракт был тщательно спланирован». ФСБ — об атаке на «Крокус» и планах террористов

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    220 комментариев

    Теракт в подмосковном «Крокусе» был тщательно спланирован, ведется работа по выявлению всех обстоятельств произошедшего. Об этом 23 марта заявили в ЦОС ФСБ. Сообщение цитирует РИА Новости.

    Задержаны 11 человек, включая четырех террористов, участвовавших в нападении. Боевики, по данным ведомства, пытались скрыться и двигались в сторону российско-украинской границы. Преступники, как заявляют в ФСБ, планировали перейти границу и имели контакты на украинской стороне. Четверку поймали в Брянской области с разницей в несколько часов. Депутат Александр Хинштейн сообщал, что машину, на которой двигались подозреваемые, останавливали со стрельбой. Двоих поймали, остальные разбежались, но были задержаны. В салоне автомобиля найдены пистолет «ПМ», магазин к автомату «АКМ» и паспорта граждан Таджикистана.

    Задержанные в Брянской области в настоящее время этапируются в Москву.

    Установлено, что теракт был тщательно спланирован. Оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено в тайнике, добавили в ФСБ.

    Директор ФСБ уже доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек. Ведется дальнейшая работа по выявлению пособнической базы по делу о теракте, добавили в Кремле. В Следственном комитете РФ уточнили, что четверо подозреваемых были задержаны в Брянской области недалеко от границы с Украиной. Следователи «приступили к работе с ними».

    Теракт в подмосковном «Крокус сити холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в концертный зал, где должно было пройти выступление группы «Пикник», и открыли стрельбу по людям. Начался пожар. Огонь быстро охватил огромную площадь. По последним данным, погибли 93 человека. Пока известно, что среди жертв были трое детей. В больницах и на амбулаторном лечении находится 121 человек, среди которых трое детей 7, 8 и 11 лет.

    О том, как это было, читайте в рассказах очевидцев.

    В Петербурге и ряде других регионов России отменены все массовые мероприятия, приспущены флаги. Усилены меры безопасности. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

    О стрельбе в «Крокусе» доложили президенту РФ Владимиру Путину. Он пожелал пострадавшим выздоровления, а также поблагодарил врачей.

    Все главные новости о теракте — в нашей онлайн-трансляции.

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    Комментарии 220

    Гость23 Мар 2024 в 23:41
    Лоханулись все спецы.
    +2−0
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