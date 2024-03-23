В Петербурге приспущены государственные флаги в знак скорби по погибшим в теракте

В Петербурге в знак скорби по погибшим в теракте в подмосковном «Крокус Сити холле» приспущены государственные флаги над Смольным, Законодательным Собранием, Невской ратушей и другими госучреждениями. Об этом утром 23 марта заявил губернатор Александр Беглов.

Он напомнил, что по решению оперштаба в городе 23 и 24 марта отменены все увеселительные и праздничные мероприятия, в том числе спектакли в театрах и на иных площадках, а также культурно-массовые мероприятия в общественных местах, развлекательные события, шоу, концерты, выступления артистов популярной и классической музыки.