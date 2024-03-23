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    ТЕМА ДНЯ

    Теракт в Crocus City Hall

    Теракт в «Крокус Холле»

    В Петербурге приспущены государственные флаги в знак скорби по погибшим в теракте

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    В Петербурге в знак скорби по погибшим в теракте в подмосковном «Крокус Сити холле» приспущены государственные флаги над Смольным, Законодательным Собранием, Невской ратушей и другими госучреждениями. Об этом утром 23 марта заявил губернатор Александр Беглов.

    Он напомнил, что по решению оперштаба в городе 23 и 24 марта отменены все увеселительные и праздничные мероприятия, в том числе спектакли в театрах и на иных площадках, а также культурно-массовые мероприятия в общественных местах, развлекательные события, шоу, концерты, выступления артистов популярной и классической музыки.

    В городе усилены меры безопасности коммунальной и социальной инфраструктуры, мест массового пребывания людей, добавил Беглов.

    Слова солидарности с Московской областью появились на электронных медиа-экранах, билбордах, в пассажирском транспорте и метро.

    Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в концертный зал, где должно было пройти выступление группы «Пикник», и открыли стрельбу по людям. Начался пожар. Огонь быстро охватил огромную площадь. По последним данным, погибли 60 человек. Пока известно, что среди жертв были трое детей. В больницах и на амбулаторном лечении находится 121 человек, среди которых трое детей 7, 8 и 11 лет.

    О том, как это было, читайте в рассказах очевидцев.

    В Петербурге и ряде других регионов России отменены все массовые мероприятия. Усилены меры безопасности. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

    О стрельбе в «Крокусе» доложили президенту РФ Владимиру Путину. Он пожелал пострадавшим выздоровления, а также поблагодарил врачей.

    Все главные новости о теракте – в нашей онлайн-трансляции.

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