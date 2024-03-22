«Лозунгов не было. Стрельба — и все». Что говорят очевидцы теракта в «Крокус Сити холле»

Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU Поделиться Поделиться





О стрельбе в «Крокус Сити холле» в подмосковном Красногорске очевидцы начали сообщать в начале девятого вечера 22 марта. Перед началом концерта группы «Пикник» в концертном зале неизвестные открыли огонь по людям из автоматического оружия. Следственный комитет РФ квалифицировал произошедшее как теракт.



Дирижер Государственного симфонического оркестра Ленинградской области и городской филармонии для детей и юношества Михаил Голиков, который находился в «Крокус Сити холле», рассказал «Фонтанке», что в концертном зале могло находиться около 4 тысяч человек, так как все билеты были проданы. Оркестр должен был принять участие в концерте группы «Пикник», Михаилу Голикову удалось оперативно эвакуировать своих музыкантов.



«Я одним из первых услышал выстрелы в фойе. Потом понял, что эти выстрелы уже раздались в зале. Мы были за закрытым залом на сцене, готовились к началу концерта. Я, честно говоря, в этот момент только думал о безопасности своих музыкантов. Я всех собрал со сцены, мы быстро покинули здание», — сообщил Михаил Голиков.



Вот что рассказывают очевидцы в опубликованных в интернете видеороликах:

«В фойе началась стрельба. Мы успели скрыться. Но, возможно, кто-то остался там. Мы через какие-то подвалы вылезли на улицу, в фойе остались люди. Там кошмар».

«Буквально за пять минут до начала концерта мы сели на свои места. И вдруг, показалось, звук хлопушек, который доносился из фойе. Мы подумали, что, наверное, хлопушки. Потом уже началась стрельба в зале. Мы спрятались внизу кресел, легли, потом сбежали из зала. А потом начали стрелять в зале. Визуального контакта не было, могли стрелять и откуда-то сверху. Был дым, а потом начали разлетаться кресла в середине. Мы пошли на служебный выход, в подвал, спасибо охранникам, которые организовали эвакуацию. Было сильнейшее задымление. Невозможно было дышать из-за дыма. Нас была группа людей в районе 20 человек. За нами пришел охранник и нас забрал».



«Досмотра не было, не было ни спецов, ни безопасности никакой не было. Рамки пищали, но никто не тормозил. Мы ждали у рамки, чтобы попасть на второй этаж. Проходит 20 минут — и начинается стрельба. Я повернулся, увидел с бородой человека... Никто ничего не понял, была паника. Там была стена, проход небольшой справа, мы убежали вправо. А кто был впереди, около входа, тех, извините, положили».



«Заперлись в подвале, но там было то ли забаррикадировано, то ли закрыто. Мы выламывали (дверь), там был такой топор пожарный, я просто выбивал эту дверь. Там замок такой. (Кто стрелял) не видно было, там, где сидят люди, там вот этот промежуток, как этаж ниже, они там были, а мы чуть наверху. Хлопки и искры было видно, а кто стрелял, не было видно».



«Никого не было (из силовиков), они не успели бы за это время приехать. В итоге оказались за барной стойкой — я, моя жена, еще две семьи, два грудных ребенка. Я протащил их вперед себя, указал им направление, куда ползти. Они от страха окаменели. Мне даже пришлось жену... применить силу, чтобы она поползла, потому что она окаменела настолько. Стрельбу не видели, слышали».

«Стреляли со всех сторон, много раненых. Лежали на полу простреленные люди, много крови. Бегали по черным выходам. Стреляли и в зале, и в коридорах. Смогли выбежать на улицу, поймали первую попавшуюся машину, чтобы нас просто отвезли чуть подальше».



«Первый вход неподконтрольный был, рамка была, безопасности не было. Ты заходишь и дальше идешь (туда), где распределение идет по залам. Мы еще дотуда не дошли, я стоял на середине этой очереди. Спереди сто и сзади столько же. И началась стрельба из этого зала. Зашли — начали стрелять, в зале на втором этаже, как я понял, взорвалась граната. Рамка на входе без контроля, просто рамка и все. Лозунгов не было. Просто стрельба — и все. Слава богу, помог зал — ты направо повернулся и ты ушел, все».

В момент происшествия Анна с шестнадцатилетним ребенком находилась на втором этаже, пили чай перед концертом. Прозвенел второй звонок — они пошли к дверям, и тут началась стрельба.

«Люди начали кричать, мы спрятались на полу где-то с ребенком. По громкой связи объявили, что по техническим причинам концерт отменяется. Просьба покинуть здание и не пользоваться лифтом. Люди побежали, мы за ними. У меня ребенок-колясочник, нам мужчины помогли кое-как спуститься по лестнице», — рассказала она «Фонтанке».

Анна с ребенком побежали в метро в чем были — она в футболке, ребенок в рубашке. Позже сели в такси.

«Мы, к счастью, особо ничего не видели. По одной из лестниц все бежали, по второй — никого. Я посмотрела — на ней девушка в крови лежала», — поделилась Анна с корреспондентом "Фонтанки". По поводу объявления по громкой связи она сказала, что руководство не хотело создавать лишнюю панику. «Все и так слышали выстрелы и так всё понимали», — вспоминает она.

Выстрелы не слышали и начали эвакуироваться только после второго объявления по громкоговорителю. Так описала "Фонтанке" первые минуты после ЧП в «Крокус Сити холле» жительница Подмосковья Вера. В момент начала стрельбы девушка сидела вместе с подругой в торговом центре «Вегас», который находится рядом с концертным залом. По словам Веры, звуки стрельбы там не было слышно, но в какой-то момент по громкоговорителю объявили, что двери торгового центра работают только на выход. Посетители не сразу поняли, что случилось.

«Мы удивились, посмотрели на время — было еще восемь. Смотрим по сторонам — никто никуда не двигается, и нет никакой суеты, все сидят. Я себя очень за это виню, что мы не встали и не пошли после первого же объявления», — говорит Вера.

Однако уже через несколько минут по громкоговорителю заявили, что торговый центр закрывается, и попросили покинуть помещение. Тогда посетители начали эвакуироваться самостоятельно. При этом паники не было.



«Когда мы выходили, охранники уже не пускали никого внутрь. И я слышала, что женщина у сотрудника спросила, что случилось, а охранник совершенно спокойно, с улыбочкой, говорит: «Не у нас это случилось, мы просто не пускаем». Совершенно спокойно».



О случившемся в «Крокусе» Вера узнала лишь из новостей, когда уже выходила из ТЦ. «Мы вообще не понимали, что происходит, пока не открыли новости в телеграме. Я вижу, что в «Крокусе» теракт, люди вооруженные, а «Вегас» очень близко. Мне подруга мельком показала фото, и мне показалось, как будто бы выход, к которому мы спускаемся, это как раз там, где человек лежит, труп».

Вера вместе с подругой решили пойти к другому выходу, который вел в метро, однако он находится еще ближе к «Крокусу». Но все обошлось, и девушки смогли уехать.

Посетители, которые вышли через другой выход, столкнулись с сильной давкой на мосту через реку. Многие выбежали без верхней одежды, добавила Вера.



«На самом деле оно и хорошо. Потому что, когда сказали, что по техническим причинам, а не теракт, было понятно, что они врут, но спокойнее стало. Видимо, какая запись у них оказалась, такую и включили», — подчеркнула Анна.



Губернатор Московской области Андрей Воробьев в телеграм-канале подтвердил данные Федеральной службы безопасности о погибших и пострадавших в результате теракте в «Крокус Сити холле» в Красногорске: 40 человек погибло, более 100 пострадали. Медики оценивают состояние большинства как средней тяжести, пятеро — в тяжелом состоянии.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»