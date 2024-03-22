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    Теракт в «Крокус Холле»

    СК квалифицировал произошедшее в «Крокус Сити холле» как теракт

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    Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту произошедшего в «Крокус Сити холле» вечером 22 марта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

    Дело возбуждено по статье 205 Уголовного кодекса России — террористический акт.

    В настоящее время на место происшествия направлена следственно-оперативная группа центрального аппарата СК России.

    Вечером в пятницу очевидцы сообщили о стрельбе перед концертом рок-группы «Пикник», после этого в здании начался пожар. В момент первых выстрелов в концертном зале могло находиться около четырех с лишним тысяч человек. ФСБ сообщает, что в результате нападения есть раненые и погибшие. Читайте, что происходит на месте происшествия, в онлайн-трансляции.

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    Крокус Сити ХоллТеракт
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