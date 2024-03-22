Очевидец: в «Крокус Сити холле» на момент стрельбы могло быть более 4 тысяч человек

В «Крокус Сити холле» в момент начала стрельбы могло находиться около четырех с лишним тысяч человек. Такую оценку в разговоре с «Фонтанкой» 22 марта озвучил дирижер Государственного симфонического оркестра Ленинградской области и городской филармонии для детей и юношества Михаил Голиков.



«Сколько там всего было зрителей, мне трудно говорить, но я знаю, что там зал был полностью продан, значит порядка четырех с лишним тысяч», — сообщил он.

Оркестр должен был принять участие в концерте группы «Пикник». По словам Михаила Голикова, ему удалось оперативно эвакуировать оркестр, о состоянии артистов группы у него информации нет.