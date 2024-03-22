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    Стрельба в Crocus City Hall

    Люди в панике выбегают из здания. В Crocus City Hall после стрельбы произошел взрыв: онлайн-репортаж

    По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие

    51826
    27 комментариев

    Вечером в пятницу, 22 марта, в подмосковном концертном зале Crocus City Hall произошла стрельба. Как пишет «Осторожно, Москва», по предварительным данным, есть погибшие. Люди в панике выбегают из здания.

    Если вы что-то знаете о произошедшем, расскажите об этом редакции MSK1.RU.

    Телефон редакции

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    Фото: Rockgig.ru
    Фото: Осторожно, Москва / T.me 
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    Дептранс сообщил, что станция «Мякинино» рядом с Crocus City Hall работает для входа и выхода пассажиров.

    Фото: Rockgig.ru
    Фото: Осторожно, Москва / T.me 
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    Публикуем последнее видео одного из посетителей Crocus City Hall.

    — Подожди. Зал горит...подожди, — говорит мужчина на видео.

    На фоне кричит женщина, которая умоляет его выйти из здания.

    Baza / T.me

    Фото: Rockgig.ru
    Фото: Осторожно, Москва / T.me 
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    Сегодня здесь должна была выступить группа «Пикник». Здание вмещает в себя 7500 человек.

    Фото: Rockgig.ru
    Фото: Rockgig.ru
    Фото: Осторожно, Москва / T.me 
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    Музыканты группы «Пикник» были эвакуированы из здания, никто из них не пострадал.

    Фото: Rockgig.ru
    Фото: Осторожно, Москва / T.me 
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    Губернатор Московской области выехал на место ЧП.

    — Выехал на место. Создан оперативный штаб. Все подробности позже, — сообщил Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

    Фото: Rockgig.ru
    Фото: Осторожно, Москва / T.me 
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    В здании началось частичное обрушение кровли, сообщают очевидцы. Также наблюдаются сбои в работе Telegram и WhatsApp*.

    * Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ.

    Фото: Rockgig.ru
    Фото: Осторожно, Москва / T.me 
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    Около 50 человек пострадали и более 10 погибли при стрельбе в Crocus City Hall. Об этом сообщает источник 112.

    Пожарные не могут приступить к тушению из-за угрозы жизни тех, кто еще находится в здании концертного зала.

    Фото: Rockgig.ru
    Фото: Осторожно, Москва / T.me 
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    Сейчас из крыши здания валит дым и видны языки пламени. По словам очевидцев, началось обрушение кровли.

    SHOT / T.me

    Осторожно, Москва / T.me

    Фото: Rockgig.ru
    Фото: Осторожно, Москва / T.me 
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    Очевидцы публикуют видео, на которых видны погибшие. Люди в панике выбегают из здания. На фоне слышна очередь из автоматов.

    Москва Live / T.me

    Фото: Rockgig.ru
    Фото: Осторожно, Москва / T.me 
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    Как сообщает Baza, минимум 12 человек погибли во время стрельбы в ТЦ. Официальных подтверждений о количестве погибших и пострадавших пока что нет.

    Фото: Rockgig.ru
    Фото: Осторожно, Москва / T.me 
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    Публикуем кадры с места происшествия в Crocus City Hall. Очевидцы сообщают о звуке взрыва. Сейчас здание сильно горит.

    РИА Новости / T.me

    РИА Новости / T.me

    РИА Новости / T.me

    Фото: Rockgig.ru
    Фото: Осторожно, Москва / T.me 
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    Взрыв произошел в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, где проходил концерт группы «Пикник», музыканты не пострадали, сообщают оперативные службы.

    Сотрудники московского СОБР и ОМОН подняты по тревоге и направляются в «Крокус Сити Холл», сообщает ТАСС.

    Фото: Rockgig.ru
    Фото: Осторожно, Москва / T.me 
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    Стрельба произошла в «Крокус Сити Холле» в Москве, как минимум 3 человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости.

    Фото: Rockgig.ru
    Фото: Осторожно, Москва / T.me 
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    Над клубом в подмосковном Красногорске после стрельбы поднимается столб дыма. Очевидцы сообщают о задымлении.

    Фото: Осторожно, Москва / T.me 
    Фото: Rockgig.ru
    Фото: Осторожно, Москва / T.me 
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    По предварительной информации, во время стрельбы в концертном зале есть несколько пострадавших. На кадрах видео, которые публикуют очевидцы, слышны звуки выстрелов.

    Агентство Москва / T.me

    Агентство Москва / T.me

    Фото: Rockgig.ru
    Фото: Осторожно, Москва / T.me 

    Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из Telegram-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».

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    Комментарии 27

    Гость22 Мар 2024 в 20:54
    Почему не в сенагоге ?
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