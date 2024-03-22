Люди в панике выбегают из здания. В Crocus City Hall после стрельбы произошел взрыв: онлайн-репортаж

Вечером в пятницу, 22 марта, в подмосковном концертном зале Crocus City Hall произошла стрельба. Как пишет «Осторожно, Москва», по предварительным данным, есть погибшие. Люди в панике выбегают из здания.
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Дептранс сообщил, что станция «Мякинино» рядом с Crocus City Hall работает для входа и выхода пассажиров.
Публикуем последнее видео одного из посетителей Crocus City Hall.
— Подожди. Зал горит...подожди, — говорит мужчина на видео.
На фоне кричит женщина, которая умоляет его выйти из здания.
Baza / T.me
Сегодня здесь должна была выступить группа «Пикник». Здание вмещает в себя 7500 человек.
Музыканты группы «Пикник» были эвакуированы из здания, никто из них не пострадал.
Губернатор Московской области выехал на место ЧП.
— Выехал на место. Создан оперативный штаб. Все подробности позже, — сообщил Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
В здании началось частичное обрушение кровли, сообщают очевидцы. Также наблюдаются сбои в работе Telegram и WhatsApp*.
* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ.
Около 50 человек пострадали и более 10 погибли при стрельбе в Crocus City Hall. Об этом сообщает источник 112.
Пожарные не могут приступить к тушению из-за угрозы жизни тех, кто еще находится в здании концертного зала.
Сейчас из крыши здания валит дым и видны языки пламени. По словам очевидцев, началось обрушение кровли.
SHOT / T.me
Осторожно, Москва / T.me
Очевидцы публикуют видео, на которых видны погибшие. Люди в панике выбегают из здания. На фоне слышна очередь из автоматов.
Москва Live / T.me
Как сообщает Baza, минимум 12 человек погибли во время стрельбы в ТЦ. Официальных подтверждений о количестве погибших и пострадавших пока что нет.
Публикуем кадры с места происшествия в Crocus City Hall. Очевидцы сообщают о звуке взрыва. Сейчас здание сильно горит.
РИА Новости / T.me
РИА Новости / T.me
РИА Новости / T.me
Взрыв произошел в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, где проходил концерт группы «Пикник», музыканты не пострадали, сообщают оперативные службы.
Сотрудники московского СОБР и ОМОН подняты по тревоге и направляются в «Крокус Сити Холл», сообщает ТАСС.
Стрельба произошла в «Крокус Сити Холле» в Москве, как минимум 3 человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости.
Над клубом в подмосковном Красногорске после стрельбы поднимается столб дыма. Очевидцы сообщают о задымлении.
По предварительной информации, во время стрельбы в концертном зале есть несколько пострадавших. На кадрах видео, которые публикуют очевидцы, слышны звуки выстрелов.
Агентство Москва / T.me
Агентство Москва / T.me