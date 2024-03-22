Пять человек в тяжелом состоянии. Губернатор Подмосковья о погибших и раненных в «Крокусе»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в телеграм-канале подтвердил данные Федеральной службы безопасности о погибших и пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити холле» в Красногорске вечером 22 марта.
По словам Воробьева, 40 человек погибло, более 100 пострадали. Медики оценивают состояние большинства как средней тяжести, пятеро — в тяжелом состоянии.
На месте также работают два пожарных вертолета. Основная задача сейчас — потушить огонь. Он распространился по большой площади.
Вечером 22 марта в ЦОС ФСБ подтвердили, что в «Крокус Сити холле» произошли стрельба и пожар. Также силовики сообщали об убитых и раненых, без точных цифр. В ведомстве отметили, что все необходимые меры принимаются. Тем временем «Крокус Сити холл» продолжает гореть.