    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 1

    2 м/с, южн

    751мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd92.61eur100.22
    ТЕМА ДНЯ

    Теракт в Crocus City Hall

    Теракт в «Крокус Холле»

    Пять человек в тяжелом состоянии. Губернатор Подмосковья о погибших и раненных в «Крокусе»

    3003
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев в телеграм-канале подтвердил данные Федеральной службы безопасности о погибших и пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити холле» в Красногорске вечером 22 марта.

    По словам Воробьева, 40 человек погибло, более 100 пострадали. Медики оценивают состояние большинства как средней тяжести, пятеро — в тяжелом состоянии.

    На месте также работают два пожарных вертолета. Основная задача сейчас — потушить огонь. Он распространился по большой площади.

    Вечером 22 марта в ЦОС ФСБ подтвердили, что в «Крокус Сити холле» произошли стрельба и пожар. Также силовики сообщали об убитых и раненых, без точных цифр. В ведомстве отметили, что все необходимые меры принимаются. Тем временем «Крокус Сити холл» продолжает гореть.

    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ10

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close