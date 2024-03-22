В ФСБ сообщили о жертвах в результате нападения на «Крокус Сити холл»

В результате вооруженного нападения на «Крокус Сити холл» в Подмосковье есть погибшие и пострадавшие. Эту информацию 22 марта подтверждают в ЦОС ФСБ.



При этом точные или хотя бы примерные цифры в центре общественных связей ФСБ пока не называют. Как сообщают столичные журналисты, людей продолжают выводить из здания. В больницы начали поступать первые раненые.



Вечером в пятницу очевидцы сообщили о стрельбе перед концертом рок-группы «Пикник», после этого в здании начался пожар. Читайте, что происходит на месте происшествия, в онлайн-трансляции.

