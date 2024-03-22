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    ТЕМА ДНЯ

    Стрельба в Crocus City Hall

    Теракт в «Крокус Холле»

    В ФСБ сообщили о жертвах в результате нападения на «Крокус Сити холл»

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    4 комментария

    В результате вооруженного нападения на «Крокус Сити холл» в Подмосковье есть погибшие и пострадавшие. Эту информацию 22 марта подтверждают в ЦОС ФСБ.

    При этом точные или хотя бы примерные цифры в центре общественных связей ФСБ пока не называют. Как сообщают столичные журналисты, людей продолжают выводить из здания. В больницы начали поступать первые раненые.

    Вечером в пятницу очевидцы сообщили о стрельбе перед концертом рок-группы «Пикник», после этого в здании начался пожар. Читайте, что происходит на месте происшествия, в онлайн-трансляции.

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    Комментарии 4

    Гость22 Мар 2024 в 21:59
    про Дубровку уже было?
    +0−0
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