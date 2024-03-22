«Все и так слышали выстрелы и так всё понимали». Мать инвалида-колясочника рассказала, как они спасались во время теракта в «Крокус Сити холле»

Во время стрельбы в «Крокус Сити холле» по громкой связи прозвучало, что концерт прерывается «по техническим причинам». Об этом в пятницу, 22 марта, рассказал «Фонтанке» очевидец.



В момент происшествия Анна с шестнадцатилетним ребенком находилась на втором этаже, пили чай перед концертом. Прозвенел второй звонок — они пошли к дверям, и тут началась стрельба.



«Люди начали кричать, мы спрятались на полу где-то с ребенком. По громкой связи объявили, что по техническим причинам концерт отменяется. Просьба покинуть здание и не пользоваться лифтом. Люди побежали, мы за ними. У меня ребенок-колясочник, нам мужчины помогли кое-как спуститься по лестнице», — рассказала она «Фонтанке».

