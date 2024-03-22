«Все и так слышали выстрелы и так всё понимали». Мать инвалида-колясочника рассказала, как они спасались во время теракта в «Крокус Сити холле»

Во время стрельбы в «Крокус Сити холле» по громкой связи прозвучало, что концерт прерывается «по техническим причинам». Об этом в пятницу, 22 марта, рассказал «Фонтанке» очевидец.
В момент происшествия Анна с шестнадцатилетним ребенком находилась на втором этаже, пили чай перед концертом. Прозвенел второй звонок — они пошли к дверям, и тут началась стрельба.
«Люди начали кричать, мы спрятались на полу где-то с ребенком. По громкой связи объявили, что по техническим причинам концерт отменяется. Просьба покинуть здание и не пользоваться лифтом. Люди побежали, мы за ними. У меня ребенок-колясочник, нам мужчины помогли кое-как спуститься по лестнице», — рассказала она «Фонтанке».
Анна с ребенком побежали в метро в чем были — она в футболке, ребенок в рубашке. Позже сели в такси.
«Мы, к счастью, особо ничего не видели. По одной из лестниц все бежали, по второй — никого. Я посмотрела — на ней девушка в крови лежала», — поделилась Анна.
По поводу объявления по громкой связи она сказала, что руководство не хотело создавать лишнюю панику. «Все и так слышали выстрелы и так всё понимали», — вспоминает она.
«На самом деле оно и хорошо. Потому что, когда сказали, что по техническим причинам, а не теракт, было понятно, что они врут, но спокойнее стало. Видимо, какая запись у них оказалась, такую и включили», — подчеркнула Анна.
Вечером 22 марта очевидцы сообщили о стрельбе в концертном зале «Крокус Сити холл», который находится на территории Подмосковья. Инцидент произошел перед концертом группы «Пикник». Директор коллектива сообщил, что музыканты не пострадали. После стрельбы люди стали эвакуироваться, в здании начался пожар. Читайте, что происходит на месте происшествия, в онлайн-трансляции.