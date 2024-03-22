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    Теракт в Crocus City Hall

    Теракт в «Крокус Холле»

    «Мы не понимали, что происходит, пока не открыли новости». Как эвакуировались люди из торгового центра возле «Крокуса»

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    Выстрелы не слышали и начали эвакуироваться только после второго объявления по громкоговорителю. Так описывает первые минуты после ЧП в «Крокус Сити холле» жительница Подмосковья Вера.

    Фото: читательница «Фонтанки» Вера
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    В момент начала стрельбы девушка сидела вместе с подругой в торговом центре «Вегас», который находится рядом с концертным залом. По словам Веры, звуков стрельбы там не было слышно, но в какой-то момент по громкоговорителю объявили, что двери торгового центра работают только на выход. Посетители не сразу поняли, что случилось.

    «Мы удивились, посмотрели на время — было еще восемь. Смотрим по сторонам — никто никуда не двигается, и нет никакой суеты, все сидят. Я себя очень за это виню, что мы не встали и не пошли после первого же объявления», — говорит Вера.

    Однако уже через несколько минут по громкоговорителю заявили, что торговый центр закрывается, и попросили покинуть помещение. Тогда посетители начали эвакуироваться самостоятельно. При этом паники не было.

    «Когда мы выходили, охранники уже не пускали никого внутрь. И я слышала, что женщина у сотрудника спросила, что случилось, а охранник совершенно спокойно, с улыбочкой, говорит: "Не у нас это случилось, мы просто не пускаем". Совершенно спокойно».

    О случившемся в «Крокусе» Вера узнала лишь из новостей, когда уже выходила из ТЦ. «Мы вообще не понимали, что происходит, пока не открыли новости в телеграме. Я вижу, что в «Крокусе» теракт, люди вооруженные, а «Вегас» очень близко. Мне подруга мельком показала фото, и мне показалось, как будто бы выход, к которому мы спускаемся, это как раз там, где человек лежит, труп».

    Вера вместе с подругой решили пойти к другому выходу, который вел в метро, однако он находится еще ближе к «Крокусу». Но всё обошлось, и девушки смогли уехать.

    Посетители, которые вышли через другой выход, столкнулись с сильной давкой на мосту через реку. Многие выбежали без верхней одежды, добавила Вера.

    Фото: читательница «Фонтанки» Вера

    В «Крокус Сити холле» произошла стрельба. Затем здание загорелось. Силовики сообщили об убитых и раненых, но без точных цифр. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

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    Крокус Сити ХоллТеракт
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