    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 0

    3 м/с, южн

    745мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd92.61eur100.22
    ТЕМА ДНЯ

    Теракт в Crocus City Hall

    Путин пожелал выздоровления пострадавшим в результате теракта в «Крокусе»

    842
    обсудить

    Президент России Владимир Путин пожелал пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле» выздоровления, а также поблагодарил врачей. Об этом 23 марта сообщает РИА Новости.

    После случившегося главы силовых ведомств отчитались перед Путиным о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье о террористическом акте. Глава МЧС Александр Куренков доложил о мерах, которые были приняты для спасения людей, оказавшихся в горящем концертном зале. Также президенту рассказали о медицинской помощи пострадавшим.

    По последним данным, в результате теракта погибли более 60 человек. Эта цифра будет расти, уточнили в СКР. Более сотни человек были госпитализированы, 60 находятся в тяжелом состоянии.

    Вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в Красногорске неизвестные мужчины в камуфляже ворвались в здание и начали расстреливать людей. Первоначально ЦОС ФСБ сообщало о том, что погибли 40 человек, более сотни получили ранения. По всей стране и в Петербурге в том числе отменяются массовые и развлекательные мероприятия, а в Петербурге ТЦ и бары в пятницу закрылись раньше времени.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close