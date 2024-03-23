Путин пожелал выздоровления пострадавшим в результате теракта в «Крокусе»

Президент России Владимир Путин пожелал пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле» выздоровления, а также поблагодарил врачей. Об этом 23 марта сообщает РИА Новости.



После случившегося главы силовых ведомств отчитались перед Путиным о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье о террористическом акте. Глава МЧС Александр Куренков доложил о мерах, которые были приняты для спасения людей, оказавшихся в горящем концертном зале. Также президенту рассказали о медицинской помощи пострадавшим.



По последним данным, в результате теракта погибли более 60 человек. Эта цифра будет расти, уточнили в СКР. Более сотни человек были госпитализированы, 60 находятся в тяжелом состоянии.

