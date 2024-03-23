Беглов: в Петербурге отменены увеселительные мероприятия после теракта в «Крокус Сити Холле»

В Санкт-Петербурге отменят в выходные все увеселительные мероприятия в предстоящие выходные в знак солидарности с пострадавшим и скорби по погибшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом в субботу, 23 марта, сообщил губернатор Александр Беглов в своем Telegram-канале.



Также в городе приняты меры по усилению безопасности мест массового пребывания людей и инфраструктуры.

Как ранее сообщала «Фонтанка», после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» началось усиление мер безопасности. По данным «Фонтанки», в пятницу вечером эвакуация началась в ТЦ «Галерея» и других крупных ТРЦ города.

