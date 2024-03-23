Трое детей погибли в результате теракта в «Крокусе»

Трое детей, по последним данным, стали жертвами теракта в подмосковном «Крокус Сити холле». Такие данные публикует региональный Минздрав утром 23 марта, сообщает РИА Новости.

В больницах и на амбулаторном лечении находится 121 человек, среди которых трое детей 7, 8 и 11 лет.

В разделе «биологическая смерть» фигурируют трое детей и двое мужчин, передает агентство.



Теракт в подмосковном «Крокус Сити холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в концертный зал, где должно было пройти выступление группы «Пикник», и открыли стрельбу по людям. Начался пожар. Огонь быстро охватил огромную площадь. По последним данным, погибли 60 человек. О том, как это было, читайте в рассказах очевидцев.

