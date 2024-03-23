СК РФ: Число погибших в теракте в «Крокусе» увеличилось до 93

Количество погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити холле» увеличилось до 93 человек. Об этом сообщает Следственный комитет России.

«На данный момент установлено, что количество погибших составляет 93 человека. Число погибших еще возрастет. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения», — заявили в ведомстве.

Предварительные итоги осмотра помещений концертного зала свидетельствуют о том, что террористы при нападении использовали автоматическое оружие, которое наряду с оставленными ими боеприпасами обнаружено и изъято следователями. Сейчас проводятся баллистическая, генетическая и дактилоскопическая экспертизы.

