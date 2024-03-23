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    Задержаны предполагаемые террористы

    Теракт в «Крокус Холле»

    СК РФ: Число погибших в теракте в «Крокусе» увеличилось до 93

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    Количество погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити холле» увеличилось до 93 человек. Об этом сообщает Следственный комитет России.

    «На данный момент установлено, что количество погибших составляет 93 человека. Число погибших еще возрастет. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения», — заявили в ведомстве.

    Предварительные итоги осмотра помещений концертного зала свидетельствуют о том, что террористы при нападении использовали автоматическое оружие, которое наряду с оставленными ими боеприпасами обнаружено и изъято следователями. Сейчас проводятся баллистическая, генетическая и дактилоскопическая экспертизы.

    Кроме того, установлено, что для поджога помещений концертного зала, где находились зрители, боевики применяли легковоспламеняющуюся жидкость.

    Директор ФСБ уже доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех 4 террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокусе». Ведется дальнейшая работа по выявлению пособнической базы по делу о теракте, добавили в Кремле.

    Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в концертный зал, где должно было пройти выступление группы «Пикник», и открыли стрельбу по людям. Начался пожар. Огонь быстро охватил огромную площадь. О том, как это было, читайте в рассказах очевидцев.

    Все главные новости о теракте — в нашей онлайн-трансляции.

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