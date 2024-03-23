Путину доложили о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов

Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокусе». Об этом 23 марта сообщили в Кремле.

Ведется дальнейшая работа по выявлению пособнической базы по делу о теракте, добавили в Кремле.

В Следственном комитете РФ уточнили, что четверо подозреваемых были задержаны в Брянской области недалеко от границы с Украиной. Следователи «приступили к работе с ними».

О задержании двоих предполагаемых террористов первым официально сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Их машину со стрельбой останавливали в Брянской области. В салоне автомобиля найдены пистолет «ПМ», магазин к автомату «АКМ» и паспорта граждан Таджикистана.