    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 1

    2 м/с, с-з

    743мм

    97%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd92.61eur100.22
    ТЕМА ДНЯ

    Задержаны предполагаемые террористы

    Теракт в «Крокус Холле»

    Путину доложили о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов

    41206
    11 комментариев

    Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокусе». Об этом 23 марта сообщили в Кремле.

    Ведется дальнейшая работа по выявлению пособнической базы по делу о теракте, добавили в Кремле.

    В Следственном комитете РФ уточнили, что четверо подозреваемых были задержаны в Брянской области недалеко от границы с Украиной. Следователи «приступили к работе с ними».

    О задержании двоих предполагаемых террористов первым официально сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Их машину со стрельбой останавливали в Брянской области. В салоне автомобиля найдены пистолет «ПМ», магазин к автомату «АКМ» и паспорта граждан Таджикистана.

    Теракт в подмосковном «Крокус сити холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в концертный зал, где должно было пройти выступление группы «Пикник», и открыли стрельбу по людям. Начался пожар. Огонь быстро охватил огромную площадь. По последним данным, погибли 60 человек. Пока известно, что среди жертв были трое детей. В больницах и на амбулаторном лечении находится 121 человек, среди которых трое детей 7, 8 и 11 лет.

    О том, как это было, читайте в рассказах очевидцев.

    В Петербурге и ряде других регионов России отменены все массовые мероприятия, приспущены флаги. Усилены меры безопасности. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

    О стрельбе в «Крокусе» доложили президенту РФ Владимиру Путину. Он пожелал пострадавшим выздоровления, а также поблагодарил врачей.

    Все главные новости о теракте — в нашей онлайн-трансляции.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК71
    СМЕХ32
    УДИВЛЕНИЕ7
    ГНЕВ16
    ПЕЧАЛЬ25

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close