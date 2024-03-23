Хинштейн: Задержаны предполагаемые террористы из «Крокуса»

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что, по предварительным данным, в Брянской области задержаны двое подозреваемых в теракте в подмосковном «Крокус сити холле». Он сообщил об этом утром 23 марта в своем телеграм-канале и опубликовал фото оружия, найденного в автомобиле предполагаемых преступников.

Хинштейн сообщил, что «Рено», на котором передвигались подозреваемые, был обнаружен ночью в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области (чуть больше 100 км до границы с Украиной). Водитель проигнорировал требования силовиков остановиться и попытался уехать.

«В ходе преследования была открыта стрельба, машина перевернулась. Один террорист был задержан на месте, остальные скрылись в лесу. В результате поисков примерно в 3:50 был обнаружен и задержан второй подозреваемый. Розыск остальных продолжается. К операции подключены все силовые ведомства», — пишет депутат.



В салоне автомобиля найдены пистолет «ПМ», магазин к автомату «АКМ» и паспорта граждан Таджикистана.



При этом начальник департамента информации внешнеполитического МИД Таджикистана Шохин Самади говорил РИА Новости, что «в настоящее время информация о гражданах Таджикистана среди пострадавших и погибших в результате осуществления чудовищного террористического акта на подмосковный комплекс «Крокус сити холл» в наше дипломатическое представительство в России не поступала». Там просят воздержаться от распространения непроверенной и недостоверной информации по поводу исполнителей теракта.

