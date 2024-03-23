Хинштейн: Задержаны предполагаемые террористы из «Крокуса»

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что, по предварительным данным, в Брянской области задержаны двое подозреваемых в теракте в подмосковном «Крокус сити холле». Он сообщил об этом утром 23 марта в своем телеграм-канале и опубликовал фото оружия, найденного в автомобиле предполагаемых преступников.
Хинштейн сообщил, что «Рено», на котором передвигались подозреваемые, был обнаружен ночью в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области (чуть больше 100 км до границы с Украиной). Водитель проигнорировал требования силовиков остановиться и попытался уехать.
«В ходе преследования была открыта стрельба, машина перевернулась. Один террорист был задержан на месте, остальные скрылись в лесу. В результате поисков примерно в 3:50 был обнаружен и задержан второй подозреваемый. Розыск остальных продолжается. К операции подключены все силовые ведомства», — пишет депутат.
В салоне автомобиля найдены пистолет «ПМ», магазин к автомату «АКМ» и паспорта граждан Таджикистана.
При этом начальник департамента информации внешнеполитического МИД Таджикистана Шохин Самади говорил РИА Новости, что «в настоящее время информация о гражданах Таджикистана среди пострадавших и погибших в результате осуществления чудовищного террористического акта на подмосковный комплекс «Крокус сити холл» в наше дипломатическое представительство в России не поступала». Там просят воздержаться от распространения непроверенной и недостоверной информации по поводу исполнителей теракта.
Ранее стало известно, что ГАИ ограничила движение на трассе «Украина» в Брянской области.
Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в концертный зал, где должно было пройти выступление группы «Пикник», и открыли стрельбу по людям. Начался пожар. Огонь быстро охватил огромную площадь. По последним данным, погибли 60 человек. Пока известно, что среди жертв были трое детей. В больницах и на амбулаторном лечении находится 121 человек, среди которых трое детей 7, 8 и 11 лет.
О том, как это было, читайте в рассказах очевидцев.
В Петербурге и ряде других регионов России отменены все массовые мероприятия. Усилены меры безопасности. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
О стрельбе в «Крокусе» доложили президенту РФ Владимиру Путину. Он пожелал пострадавшим выздоровления, а также поблагодарил врачей.
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