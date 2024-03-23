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    ГАИ ограничила движение на трассе «Украина» в Брянской области

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    Временные ограничения для всех видов транспорта введены на трассе у границы Брянской области с Украиной. Об этом сообщает ГАИ региона.

    В сообщении, размещенном в соцсетях, говорится, что ограничение введено с полуночи 23 марта. Речь идет об участке трассы М-3 «Украина» с 368-го по 385-й км. Временно закрытый участок можно объехать по прилегающим дорогам.

    Официально причина ввода ограничений не называется. Ранее ряд телеграм-каналов, которые принято считать близкими к силовым структурам, сообщали, что в Брянской области был остановлен автомобиль с иностранцами, которые якобы могут быть причастны к теракту в «Крокус сити холле».

    Теракт в подмосковном «Крокус сити холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в концертный зал, где должно было пройти выступление группы «Пикник», и открыли стрельбу по людям. Начался пожар. Огонь быстро охватил огромную площадь. По последним данным, погибли 60 человек. Пока известно, что среди жертв были трое детей. В больницах и на амбулаторном лечении находится 121 человек, среди которых трое детей 7, 8 и 11 лет.

    О том, как это было, читайте в рассказах очевидцев.

    В Петербурге и ряде других регионов России отменены все массовые мероприятия. Усилены меры безопасности. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

    О стрельбе в «Крокусе» доложили президенту РФ Владимиру Путину. Он пожелал пострадавшим выздоровления, а также поблагодарил врачей.

    Все главные новости о теракте — в нашей онлайн-трансляции.

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