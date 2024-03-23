ГАИ ограничила движение на трассе «Украина» в Брянской области

Временные ограничения для всех видов транспорта введены на трассе у границы Брянской области с Украиной. Об этом сообщает ГАИ региона.



В сообщении, размещенном в соцсетях, говорится, что ограничение введено с полуночи 23 марта. Речь идет об участке трассы М-3 «Украина» с 368-го по 385-й км. Временно закрытый участок можно объехать по прилегающим дорогам.



Официально причина ввода ограничений не называется. Ранее ряд телеграм-каналов, которые принято считать близкими к силовым структурам, сообщали, что в Брянской области был остановлен автомобиль с иностранцами, которые якобы могут быть причастны к теракту в «Крокус сити холле».