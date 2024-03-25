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    ТЕМА ДНЯ

    Теракт в Crocus City Hall

    Теракт в «Крокус Холле»

    Обвиняемого в теракте в «Крокусе» завезли в суд на носилках

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    В Басманный суд Москвы одного из обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» привезли со скорой на носилках. Его завезли в зал на коляске. Об этом в понедельник, 25 марта, сообщает MSK1.

    Обвиняемый — 19-летний Файзов Мухаммадсобир Зокирчонович. Как передает корреспондент издания, он сидит коляске с закрытыми глазами и не издает звуков. На нем катетер и мочеприемник.

    Как уточняет RT, при задержании в Брянской области он был ранен.

    Террористический акт в «Крокус Сити холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку, заявляли в ФСБ. Сообщалось о 133 погибших при теракте в «Крокус Сити холле».

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