Обвиняемого в теракте в «Крокусе» завезли в суд на носилках

В Басманный суд Москвы одного из обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» привезли со скорой на носилках. Его завезли в зал на коляске. Об этом в понедельник, 25 марта, сообщает MSK1.
Обвиняемый — 19-летний Файзов Мухаммадсобир Зокирчонович. Как передает корреспондент издания, он сидит коляске с закрытыми глазами и не издает звуков. На нем катетер и мочеприемник.
Как уточняет RT, при задержании в Брянской области он был ранен.
Террористический акт в «Крокус Сити холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку, заявляли в ФСБ. Сообщалось о 133 погибших при теракте в «Крокус Сити холле».