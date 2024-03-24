Суд в Москве арестовал многодетного отца и нелегала по обвинению в совершении теракта в «Крокусе»

Басманный суд Москвы взял под стражу Мирзоева Далерджона и Рачабализода Саидакрами Муродали, которых обвиняют в совершении теракта в «Крокус Сити холле» в Подмосковье. Решение вынесено 24 марта.
В суд фигурантов доставили со следами побоев. Обоим предъявили обвинение в теракте в составе группы лиц. Мирзоев сидел в «аквариуме» с отрешенным взглядом и не реагировал на присутствие журналистов. У
Рачабализода Саидакрами Муродали находился в России в нарушение закона — без миграционного учета по месту пребывания.
По версии следствия, Мирзоев и Рачабализод в составе вооруженной организованной группы участвовали в стрельбе в граждан РФ, которые присутствовали в помещениях здания «Крокус Сити холла». После чего обвиняемые подожгли здание «Крокус Сити холла».
Заседания прошли в закрытом режиме. Оба фигуранта признали вину. Суд арестовал мужчин на два месяца.
Террористический акт в «Крокус Сити холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку, заявляли в ФСБ. Сообщалось о 133 погибших при теракте в «Крокус Сити холле».