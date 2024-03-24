Суд в Москве арестовал многодетного отца и нелегала по обвинению в совершении теракта в «Крокусе»

Басманный суд Москвы взял под стражу Мирзоева Далерджона и Рачабализода Саидакрами Муродали, которых обвиняют в совершении теракта в «Крокус Сити холле» в Подмосковье. Решение вынесено 24 марта.

В суд фигурантов доставили со следами побоев. Обоим предъявили обвинение в теракте в составе группы лиц. Мирзоев сидел в «аквариуме» с отрешенным взглядом и не реагировал на присутствие журналистов. У 33-летнего гражданина Таджикистана есть четверо детей: полуторагодовалые двойняшки и еще два ребенка — 6 и 7 лет . Также известно, что у него была просроченная регистрация.

Рачабализода Саидакрами Муродали находился в России в нарушение закона — без миграционного учета по месту пребывания. 30-летний мужчина нигде не работает, где зарегистрирован в России, не помнит. У него есть жена и один ребенок. В 2018 году Рачабализод привлекался к административной ответственности за нарушение режима пребывания и выдворялся за пределы РФ.

По версии следствия, Мирзоев и Рачабализод в составе вооруженной организованной группы участвовали в стрельбе в граждан РФ, которые присутствовали в помещениях здания «Крокус Сити холла». После чего обвиняемые подожгли здание «Крокус Сити холла».

Заседания прошли в закрытом режиме. Оба фигуранта признали вину. Суд арестовал мужчин на два месяца.

