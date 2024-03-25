Число погибших при теракте в «Крокусе» выросло до 139 человек

Число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске увеличилось до 139 человек. Об этом рассказал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на совещании с президентом России Владимиром Путиным. Трансляцию 25 марта ведет пресс-служба Кремля. По словам главы СК, двое пострадавших при теракте скончались в больнице.



Бастрыкин уточнил, что из общего числа погибших от огнестрельных ранений погибли 40 человек, от пожара — 45 человек. К настоящему времени опознаны 75 человек.

Глава СК заявил, что следствие восстановило полную хронологию теракта. В «Крокус Сити Холл» вооруженные люди вошли в 19:58 и покинули здание в 20:11.