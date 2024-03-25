    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -1

    2 м/с, зап

    754мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd92.78eur100.37

    Теракт в «Крокус Холле»

    Число погибших при теракте в «Крокусе» выросло до 139 человек

    1835
    обсудить

    Число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске увеличилось до 139 человек. Об этом рассказал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на совещании с президентом России Владимиром Путиным. Трансляцию 25 марта ведет пресс-служба Кремля. По словам главы СК, двое пострадавших при теракте скончались в больнице.

    Бастрыкин уточнил, что из общего числа погибших от огнестрельных ранений погибли 40 человек, от пожара — 45 человек. К настоящему времени опознаны 75 человек.

    Глава СК заявил, что следствие восстановило полную хронологию теракта. В «Крокус Сити Холл» вооруженные люди вошли в 19:58 и покинули здание в 20:11.

    При задержании у обвиняемых обнаружили два АК-74, более 500 патронов, 28 магазинов и бутылки с остатками бензина — его использовали для поджога концертного зала, добавил Бастрыкин и сказал, что на допросе и в суде они признали свою вину и дали подробные показания об обстоятельствах совершения преступления, а также о заказчиках.

    Террористический акт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку. Арестованы семеро. По последним данным МЧС, в теракте погибли 139 человек, пострадали 182 человека.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close